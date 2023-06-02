Мне было больно и плохо. С какими трудностями пришлось столкнуться приёмной маме?

Каждый из нас еще в детстве сталкивался с историями взаимоотношений между приемными детьми и родителями – это были те самые сказки, в которых существовала мачеха, падчерица или пасынок. Тема вечная, но, к сожалению, в нашем обществе она получила ярлык противостояния. В то же время быть мамой трудно, но мачехой – еще труднее. По собственной воле никто не хочет ею стать, но иногда приходится. О сложностях, которые могут возникнуть при общении с детьми от предыдущего брака, и о том, как их избежать, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Татьяна Забавская, приемный родитель:

В моей семье, например, двое приемных детей. Изначально они попали ко мне в раннем возрасте – два годика и пять лет. Был какой-то период, когда я уже могла им объяснить, что у них была другая мама. Моя была позиция, чтобы обязательно это обозначить. Был период, когда им нравилось рассказывать о том, что я не родная мама. Честно говоря, в этот момент мне было так больно и плохо. Они ходили в детский сад и говорили, что это не наша родная мама. У меня есть мама Настя, а у меня – мама Майя. Они прямо очень увлекались этим, но это длилось недолго. Я старалась никак на это не реагировать, но, честно говоря, плакала иногда. Думаю, как же, почему я не мама? Я же такая хорошая. Они у меня 10 лет в семье. Сейчас – это уже лет пять, наверное, вообще не хотят вспоминать, что они приемные дети. Они хотят, чтобы у них было все, как у всех – это мама, папа, моя семья. Тем не менее я при случаях, когда понимаю, что ребенок задумался или какие-то вопросы мне задает, напоминаю, что родила их другая мама. Родила, потому что очень любила. Но человек может любить, родить и воспитывать. Кто-то может только родить, а воспитывать у него уже нет сил. Поэтому так, мне кажется, что уважение к маме должно быть всегда, какой бы она ни была.

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