«Для каждого человека мама очень важна». Надо ли рассказать приёмному ребёнку о биологических родителях?

Каждый из нас еще в детстве сталкивался с историями взаимоотношений между приемными детьми и родителями – это были те самые сказки, в которых существовала мачеха, падчерица или пасынок. Тема вечная, но, к сожалению, в нашем обществе она получила ярлык противостояния. В то же время быть мамой трудно, но мачехой – еще труднее. По собственной воле никто не хочет ею стать, но иногда приходится. О сложностях, которые могут возникнуть при общении с детьми от предыдущего брака, и о том, как их избежать, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Сергей Парчевский, ведущая ток-шоу:

Вы коснулись, затронули ту тему, что, если дети задают вопросы, вы говорите о том, что родила мама, она очень любила, но воспитывает другая. Если ребенок не задает таких вопросов, как вы считаете, существует ли какой-то возраст, когда можно и нужно об этом рассказать? Или только по личному желанию самого ребенка?