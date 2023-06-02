«Для каждого человека мама очень важна». Надо ли рассказать приёмному ребёнку о биологических родителях?

Каждый из нас еще в детстве сталкивался с историями взаимоотношений между приемными детьми и родителями – это были те самые сказки, в которых существовала мачеха, падчерица или пасынок. Тема вечная, но, к сожалению, в нашем обществе она получила ярлык противостояния. В то же время быть мамой трудно, но мачехой – еще труднее. По собственной воле никто не хочет ею стать, но иногда приходится. О сложностях, которые могут возникнуть при общении с детьми от предыдущего брака, и о том, как их избежать, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Сергей Парчевский, ведущая ток-шоу:
Вы коснулись, затронули ту тему, что, если дети задают вопросы, вы говорите о том, что родила мама, она очень любила, но воспитывает другая. Если ребенок не задает таких вопросов, как вы считаете, существует ли какой-то возраст, когда можно и нужно об этом рассказать? Или только по личному желанию самого ребенка?
Татьяна Забавская, приемный родитель:
Общаясь с мамами, которые находятся в такой же позиции, как я, понимаю, что все поступают по-разному. Допустим, говорят, что из приемной семьи можно отдать на опеку. Тут я скажу, что тоже мамы по-разному: легко к этому отнеслась, а кто-то не может. Даже будучи приемной мамой считает этого ребенка своим, хотя по закону нашего государства обязан подчиниться и передать ребенка. В моем случае, как только задаются вопросы, я стараюсь на них отвечать. Если бы вопросы не задавались, потому что я себе просчитала на будущее, все равно подвела к этой теме, так или иначе рассказала какую-то сказку. Потому что это профессиональная деформация, я понимаю, что если ребенок не говорит, это не значит, что он об этом не думает. Возможно, он не может об этом спросить. Я абсолютно убеждена, что для каждого человека мама очень важна.
«Расскажут всю необходимую процедуру». Куда обращаться, чтобы усыновить ребенка – подробнее здесь.