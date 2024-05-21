Способности и физподготовка. Кто может поступить на пилота гражданской авиации?

Авиация облегчила человеку жизнь, позволяя за несколько часов преодолевать огромные расстояния. Раньше, чтобы осуществить мечту о полетах, был один способ – купить билет на авиарейс. Сейчас же полеты на самолете – это еще и про новые эмоции. О том, почему людей настолько тянет в небо, где проходит черта между желанием испробовать свои силы и потребностью дразнить смерть, и почем нынче порция адреналина, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Какой отбор? Любой может поступить [на пилота гражданской авиации – прим. ред.] или какой-то большой проходной балл, еще какие-то навыки?

Захар Машарский, декан факультета гражданской авиации:

Пробовать может любой, но есть определенные этапы. В первую очередь это прохождение врачебно-летной экспертной комиссии, которая включает в себя еще психологическую экспертизу годности к данной профессии. Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Из чего состоит эта психологическая экспертиза? Захар Машарский:

Это загадка. Михаил Свито:

Вы сами не знаете?