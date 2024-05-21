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Способности и физподготовка. Кто может поступить на пилота гражданской авиации?

21 мая 2024 18:34
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Авиация облегчила человеку жизнь, позволяя за несколько часов преодолевать огромные расстояния. Раньше, чтобы осуществить мечту о полетах, был один способ – купить билет на авиарейс. Сейчас же полеты на самолете – это еще и про новые эмоции. О том, почему людей настолько тянет в небо, где проходит черта между желанием испробовать свои силы и потребностью дразнить смерть, и почем нынче порция адреналина, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Какой отбор? Любой может поступить [на пилота гражданской авиации – прим. ред.] или какой-то большой проходной балл, еще какие-то навыки?

Способности и физподготовка. Кто может поступить на пилота гражданской авиации?-1

Захар Машарский, декан факультета гражданской авиации:
Пробовать может любой, но есть определенные этапы. В первую очередь это прохождение врачебно-летной экспертной комиссии, которая включает в себя еще психологическую экспертизу годности к данной профессии.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Из чего состоит эта психологическая экспертиза?

Захар Машарский:
Это загадка.

Михаил Свито:
Вы сами не знаете?

Способности и физподготовка. Кто может поступить на пилота гражданской авиации?-4

Захар Машарский:
Я не знаю, потому что не вхожу в эту комиссию. Как правило, это какая-то батарея тестов, которая определяет способность человека к освоению данной профессии и в будущем стрессоустойчивость, целеустремленность. Следующий этап – это прохождение физических нормативов. Физподготовка – они достаточно простые.

Алеся Лакина:
Для чего пилоту физподготовка?

Захар Машарский:
Должен быть минимальный какой-то уровень физической способности. В дальнейшем пилот, на самом деле, активно занимается физкультурой, потому что это в первую очередь здоровье. Потому уже только ЦТ. Подготовка – у нас это английский, математика, язык по выбору – русский, белорусский. Потом уже сдача ЦТ. Уже конечный этап при подаче документов – три результата тестирования. Опять же, самое сложное на данном этапе – иметь абсолютное здоровье. Это самое главное для пилота.

# Авиация # общество # Алеся Лакина # Захар Машарский # Михаил Свито

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