ЕС дополнительно потратит 150 млрд евро на вооружение

Европейские страны удвоили усилия для увеличения военного потенциала. Совет ЕС на уровне министров по европейским делам одобрил создание фонда милитаризации на 150 миллиардов евро. Это решение еврочиновники приняли, испугавшись того, что администрация президента США готова отказаться как поставлять вооружение, так и защищать государства ЕС от возможной агрессии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поэтому и было решено создать независимую от Вашингтона систему милитаризации Европы. Деньги фонда пойдут в том числе на развитие оборонных предприятий Евросоюза. Совет ЕС опубликовал приоритеты военного производства, на которые средства будут выделяться в первую очередь. Это боеприпасы и ракеты, артиллерийские дальнобойные системы, другое вооружение. Предусмотрено создание средств ПВО и противоракетной обороны, воздушных, морских и подводных беспилотников, и спутниковых военных средств. Остается добавить, что страны ЕС уже увеличили расходы на оборону более чем на 30 % за последние три года, но там считают, что этого недостаточно.