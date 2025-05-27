В КНДР заявили, что «Золотой купол» США грозит ядерной войной в космосе

КНДР считает разработку США системы ПРО «Золотой купол» угрозой, нацеленной на нападение, а не на защиту. Об этом пишет РИА Новости.

По словам ЦТАК, этот проект является частью милитаризации космоса и сценария ядерной войны.

По словам президента США Дональда Трампа, стоимость системы, которая включает в себя наземные, морские и воздушно-космические элементы, обойдется в 175 миллиардов долларов и будет введена в эксплуатацию до конца его второго срока.

КНДР полагает, что противостоять этой инициативе можно только наращивая свою военную мощь.