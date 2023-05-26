Космос, микроэлектроника, разработка ПО. Стратегию научно-технологического развития Союзного государства обсуждают в Минске

Новости Беларуси. Космос, микроэлектроника, программное обеспечение – два десятка новых программ. Стратегию научно-технологического развития Союзного государства обсуждают сегодня, 26 мая, лучшие умы двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске проходит совместное заседание президиумов Национальной академии наук Беларуси и Российской академии наук.

Уже выполнено полсотни союзных программ. Больше половины – это совместные проекты: от освоения космоса до исследования недр Земли, от Антарктики до IT-технологий. Белорусская космическая система, суперкомпьютер, развитие атомной энергетики, фармацевтики, разработки новейших материалов для машиностроения. Накопленный опыт как никогда востребован в реализации программ по импортозамещению. В условиях экономических санкций интенсивность взаимодействия ученых возросла в разы.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

Формирование единого (подчеркиваю – единого) научно-технологического пространства – это фундамент для обеспечения нашей конкурентоспособности, технологического суверенитета, это фундамент новых программ вузовской подготовки специалистов (и поствузовской). Самое главное – это возможность экономить средства для того, чтобы те фундаментальные исследования, которые мы можем проводить, объединив усилия, не дробились усилиями Беларуси и России, институтов и научных центров.

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Намечаем целый ряд программ. Создавать новые спутники, даже группировку спутников. Программное обеспечение развития промышленности – это новая программа для того, чтобы программный продукт свой национальный, белорусско-российский... До сих пор мы заимствовали зарубежный программный продукт, сейчас мы думаем, что мы от него откажемся. Программы по микроэлектронике, геномным технологиям.