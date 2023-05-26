Прямой эфир

Новая книга «Мальчишкины рассказы» вышла в белорусском издательстве. О чём она?

26 мая 2023 12:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Елена Курек, автор книги:
Совсем недавно вышла моя первая книга под названием «Мальчишкины рассказы». Издательство «Народная асвета» помогло мне в этом. Здесь собраны рассказы от мальчишек. То, как они попадали в разные ситуации и всегда находили правильные решения, учились дружить. Мне очень приятно, что в 2022 году я стала победителем стартапа LitUP. Это книжный конкурс. Издательство «Народная асвета» выбрало меня и мою книгу.  

Поводом для написания таких рассказов послужило то, что у меня два сына. Глядя на них, на их какие-то истории, рождались мини-истории, которые описаны в книге «Мальчишкины рассказы». Много интересного может найти для себя юный читатель – это младший школьный и школьный возраст. В этой книге много интересных историй, большинство из которых основано на реальных событиях, на событиях моих ребят, их друзей, сверстников, знакомых, товарищей.  

Новая книга «Мальчишкины рассказы» вышла в белорусском издательстве. О чём она?-1

Елена Курек:
Всем известно, что чтение всегда сближает. Очень приятно в домашней атмосфере прочитать книгу «Мальчишкины рассказы» своим деткам. Они смогут научиться чему-то новому и взять от ребят опыт. Читайте свои ребятам на ночь очень интересные рассказы, которые могут научить ваших детей чему-то хорошему, полезному. 

# Книги # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Космос, микроэлектроника, разработка ПО. Стратегию научно-технологического развития Союзного государства обсуждают в Минске
26 мая 2023 12:11

Космос, микроэлектроника, разработка ПО. Стратегию научно-технологического развития Союзного государства обсуждают в Минске

Рисуют в небе невероятные фигуры. Как в Минске обучают лётчиков?
26 мая 2023 11:51

Рисуют в небе невероятные фигуры. Как в Минске обучают лётчиков?

Фишинговых сайтов всё больше. Как могут обмануть белорусов при оплате коммуналки?
26 мая 2023 11:22

Фишинговых сайтов всё больше. Как могут обмануть белорусов при оплате коммуналки?