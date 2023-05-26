Новая книга «Мальчишкины рассказы» вышла в белорусском издательстве. О чём она?

Елена Курек, автор книги:

Совсем недавно вышла моя первая книга под названием «Мальчишкины рассказы». Издательство «Народная асвета» помогло мне в этом. Здесь собраны рассказы от мальчишек. То, как они попадали в разные ситуации и всегда находили правильные решения, учились дружить. Мне очень приятно, что в 2022 году я стала победителем стартапа LitUP. Это книжный конкурс. Издательство «Народная асвета» выбрало меня и мою книгу.

Поводом для написания таких рассказов послужило то, что у меня два сына. Глядя на них, на их какие-то истории, рождались мини-истории, которые описаны в книге «Мальчишкины рассказы». Много интересного может найти для себя юный читатель – это младший школьный и школьный возраст. В этой книге много интересных историй, большинство из которых основано на реальных событиях, на событиях моих ребят, их друзей, сверстников, знакомых, товарищей.