Руководство США, которое накаляет обстановку в мире, порождает преступность и спонсирует конфликты, верит в собственную безнаказанность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отдавая приказы за океаном, они считают, что полностью защищены. Однако это не так.

Украинский политик Андрей Деркач уверен, американские чиновники рано или поздно получат рикошетом по собственной стране. Такое мнение он выразил в интервью информационному агентству БЕЛТА. Среди прочих тем, свое внимание политик обратил на диверсию на «Северных потоках». Для ее прикрытия, рассказал Деркач, американские спецслужбы использовали группу украинцев. По его словам, их долго готовили, в том числе на территории Житомирской области и в Румынии. Вся операция проходила под кураторством Кристофера Смита. На тот момент это был второй человек в американском посольстве на Украине.