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Спецслужбы США использовали украинских диверсантов для прикрытия взрывов на «Северных потоках»

16 мая 2024 19:11
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Руководство США, которое накаляет обстановку в мире, порождает преступность и спонсирует конфликты, верит в собственную безнаказанность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отдавая приказы за океаном, они считают, что полностью защищены. Однако это не так.

Спецслужбы США использовали украинских диверсантов для прикрытия взрывов на «Северных потоках»-1

Украинский политик Андрей Деркач уверен, американские чиновники рано или поздно получат рикошетом по собственной стране. Такое мнение он выразил в интервью информационному агентству БЕЛТА. Среди прочих тем, свое внимание политик обратил на диверсию на «Северных потоках». Для ее прикрытия, рассказал Деркач, американские спецслужбы использовали группу украинцев. По его словам, их долго готовили, в том числе на территории Житомирской области и в Румынии. Вся операция проходила под кураторством Кристофера Смита. На тот момент это был второй человек в американском посольстве на Украине.

Спецслужбы США использовали украинских диверсантов для прикрытия взрывов на «Северных потоках»-4

Деркач также отметил, что американское общество буквально убеждают в необходимости терактов против Союзного государства. Людей приучают к тому, что терроризм – это доступная форма работы в условиях боевых действий. Это называется когнитивная война, и ведется она в том числе против нашей страны. Однако в Беларуси в курсе планов Запада и готовы противостоять всем угрозам и вызовам.

# Терроризм # общество

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