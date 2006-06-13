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Список парковочных мест в столице пополнится

13 июня 2006 14:49
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В историческом центре Минска планируется создать три тысячи дополнительных мест для парковки индивидуального транспорта. Предполагается, что новые современные многоярусные стоянки появятся на улице Янки Купалы и в подземном пространстве Октябрьской площади, на улице Интернациональной возле музея Великой Отечественной войны, а также в районе улицы Городской Вал. На данный момент только один из трех столичных автовладельцев может рассчитывать на то, чтобы пристроить своего железного коня под более-менее надежную охрану. В Минске в настоящее время 420 тысяч частных авто, а мест для стоянки - около 160 тысяч.
# общество

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