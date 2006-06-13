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Президент Беларуси принял решение о помиловании осужденных

13 июня 2006 14:46
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Александр Лукашенко принял решение о помиловании 32 осужденных, среди которых 29 женщин, имеющих несовершеннолетних детей. Как сообщили в пресс-службе главы государства, решение о помиловании основывается на строго индивидуальном подходе, когда скрупулезно оцениваются все обстоятельства, характеризующие личность осужденной. Учитывается тяжесть и последствия совершенных преступлений, готовность человека к законопослушному образу жизни, мнение администрации исправительного учреждения, а также общественности в лице соответствующей наблюдательной комиссии, действующей при местном исполнительном органе власти.
# общество

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