Нынешним летом свыше 30 тысяч столичных учащихся смогут не только отдохнуть, но и потрудиться. Среднемесячный заработок подростка - 70 тысяч рублей.

Во внешкольных учреждениях созданы трудовые бригады, которые занимаются ремонтом помещений и мебели, благоустройством территорий, в мастерских девушки шьют театральные костюмы. Организуется трудовой лагерь в историко-культурном комплексе <Линия Сталина>. Школьники также работают в лесничествах, зеленых зонах. Предусмотрено и индивидуальное трудоустройство подростков. О наличии на столичных промышленных предприятиях рабочих мест можно узнать в управлении образования либо в отделе по делам молодежи администрации района.

Около четырех тысяч юношей и девушек планируют поработать в студенческих отрядах, созданных в столичных вузах. Уже сформирован 121 отряд. Среди них строительные, педагогические, волонтерские, сельскохозяйственные и другие. Студенческие отряды будут работать как в столице, так и за ее пределами: в городах и селах республики, а также в России. Учитывая тот факт, что пик активности студентов обычно приходится на июль-август, после того, как сдана сессия, можно рассчитывать, что за летние месяцы количество студенческих отрядов возрастет.