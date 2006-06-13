Здание Белорусского республиканского театра юного зрителя ждет капитальный ремонт

Строители начнут свои работы во второй половине 2007 года. Ремонт продлится примерно два года, в течение которых театр заметно изменится и внутри и снаружи. Будет отреставрирован фасад здания, отремонтированы гримерки и репетиционные помещения. Сцену - и большую, и малую - планируется оснастить по последнему слову техники. В фойе для зрителя будут установлены большие экраны, по которым можно будет демонстрировать видеоролики спектаклей. Кроме того, к радости юных минчан, в ТЮЗе появится буфет <Сказочный домик>, где они смогут попробовать фирменные сладости. Здание театра (в прошлом Минского дворца пионеров) является памятником архитектуры советского периода. Со времени его возведения, в 1937 году, капитальный ремонт здесь не проводился.