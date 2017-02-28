Списки игроманов: белорусские казино будут принимать заявления от решивших оградить себя от азартных увлечений

Новости Беларуси. Новые правила игры для казино. С 28 февраля владельцы игорных заведений обязаны принимать заявления от людей, которые самостоятельно решили оградить себя от азартных увлечений. Фамилии тех игроманов, которые больше не желают делать ставки, попадут в единый перечень. Доступ к этой базе будут иметь все организаторы азартных игр. Тех граждан, кто решил завязать с привычкой испытывать удачу, попросту не пустят ни в одно казино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Гритченок, адвокат:

Если до сегодняшнего момента это было только ограничение в посещении, то с сегодняшнего дня это также и участие в азартных играх, потому как участвовать они могут не только личным присутствием, но и по средствам интернета. Как только человек попадает в этот перечень, то блокируются соответствующие счета игровые данного физического лица.