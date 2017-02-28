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Фотографии, документы, форма и кабинет начальника: в Витебске открылся музей милиции

28 февраля 2017 10:22
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Новости Беларуси. Музей милиции открылся 28 февраля в Витебске. В трех залах можно проследить всю историю, начиная с народного ополчения тогда еще губернского города и до современности. Помимо фотографий, документов, наград здесь и воссозданные кабинет начальника окружной милиции при БССР и место диспетчера 70-х годов прошлого века.

С оружием и манекенами в милицейской форме можно даже сфотографироваться. Многие экспонаты можно потрогать и даже примерять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Иванющенко, ветеран МВД республики Беларусь:
Здесь будут не только ветераны присутствовать, а проводится встреча с молодыми сотрудниками. На своих жизненных примерах рассказываем о героизме сотрудников милиции, о довоенном, послевоенном, настоящем времени.

Виктор Дубовец, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь:
Без прошлого нет настоящего, тем более будущего. И память для молодых сотрудников, которые когда-то начнут службу.

28 февраля после масштабной реконструкции открыт мемориальный знак с именами погибших при исполнении сотрудников у здания управления внутренних дел Витебской области.

# общество # Фотофакт # Музеи Витебска # Виктор Дубовец

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