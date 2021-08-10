«Хочется сделать картинную галерею». Поговорили с мастерицей, которая создаёт иконы, вышивает, пишет стихи

Анастасия Макеева, корреспондент:

На берегах Свитязи в Новогрудском районе мы отыскали настоящий теремок сказок. За вдохновением и волшебством отправляемся в гости к семье Пирязевых. Ты узнаешь ее из тысячи – про нашу рукодельницу. Хвастаться шедеврами не любит. Скромно улыбается и читает свои стихи. Все от чистого сердца.

Елена Пирязева, мастерица:

У мяне ёсць сябры, у ліхую гадзіну мне не здрадзяць яны, у бядзе не пакінуць. Першы сябра мой – мова, а дзіцячай калыскі мне спявала матуля свае песні на ёй.

Вместе с мужем-кузнецом Елена-прекрасная превратили дом в Новосадах в Тридевятое царство. В усадьбе с резными избушками, печами Емели, коврами-самолетами возвращаешься в детство и веришь в чудо. Здесь даже пол – цветочное поле. А в саду звучит вальс цветов.

– Если хотите, нарву вам букет целый.

– Любите цветы?

– Да, очень люблю.

– Вы с ними разговариваете, что они у вас так растут хорошо?

– Разговариваем. Елена настоящий самородок. Еще в детстве доставала из реки Вилии белую глину и лепила фигурки. А дома расписывала стены. И хотя мама говорила, что хлеба с этого не съешь, хобби превратилось в дело всей жизни. Работала художником, писала картины и плакаты. А потом судьба забросила кудесницу на юг. Адлер на берегах Черного моря стал второй родиной. Там и повстречала свою вторую половинку. Вместе уже 40 лет.

Елена Пирязева:

На ромашке я гадала, ты женой меня назвал, и идем по жизни рядом, вместе в счастье, мой родной, на ромашке я гадала, что навеки ты со мной. Елена Пирязева:

Моему мужу там сильно не сиделось, ему захотелось приехать в Беларусь. Он кузнец, кует такие вещи интересные. Для моих картин рамки делает, мы как-то подошли друг другу. Хотя на 19 лет я старше его. И уже двое правнуков: Феденька и Тимурка.

Море творчества. На разноцветных волнах – гобелены, соломка, вышивка гладью, витражи, акварель, масло. Всех техник не перечесть. Мастерица плетет из лент пышные букеты. И, кажется, в доме плывет запах сирени. А полотна из бересты напоминают драгоценную мозаику. «Зимнее утро» Пушкина и «Подсолнухи» Ван Гога источают особенный свет.

Елена Пирязева:

Бересту по оттенкам режу на квадратики, рисунок есть, я по цветам наклеиваю. Еще я карандашом делаю работы. А здесь вот одна дочь Ирина, которая в Москве. А это Светлана, которая в Минске живет. Это хозяйка Медной горы – дочка в таком образе, а это вторая. Книга моего детства «Хозяйка Медной горы» Бажова, мне очень нравилась тогда. Теперь, конечно, я больше фантазирую сама.

Любовь, природа и люди – три кита вдохновения. Для всех желающих супруги проводят мастер-классы, устраивают в домах ремесел и музеях выставки. Муж с туристами кует подкову на счастье, а жена как энциклопедия рукоделия к каждому подберет свою ниточку. Еще никто без сувениров не остался. До пандемии в сказочном тереме побывало немало иностранцев. Елена Пирязева:

Люди: «Ой, вы ж не знаете, в каком доме вы живете». Нравится людям. Вот такие вазы оплела макраме. Смотрю, на дороге камушки валяются – я их подбираю, подкрашиваю. Видеть красоту в повседневности и транслировать ее окружающим – особый дар. Наша героиня оптимистка. Фонтанирует идеями и не устает учиться новому. Сил придает вера и гармония. Иконы делает только с молитвой и дарит церквям.

Елена Пирязева:

Мой отец был очень верующим человеком, в церкви прислуживал, я как-то с детства. А на иконы я брала благословение у батюшки. Там, где жили в Вилейском районе, моих семь икон. Храм Ефросинии Полоцкой, возили туда в Полоцк матушке-игуменье, а в этом году я сделала икону Богородицы с младенцем. Я стараюсь, чтобы добро люди чувствовали.