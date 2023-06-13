Прямой эфир

Лукашенко доложили о создании производства отечественных боеприпасов

13 июня 2023 08:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 13 июня, совершает рабочую поездку в Минскую область. Главной темой мероприятия станет производство боеприпасов в Беларуси, информирует пресс-служба белорусского лидера. 

О проделанной работе в этом направлении перед главой государства отчитался председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус. Он доложил, что во исполнение поручения Президента Беларуси по организации в стране производства наиболее используемых типов боеприпасов соответствующая работа организована. 

Пантус отметил, что процесс был запущен в ноябре прошлого года. Сегодня на предприятиях Государственного военно-промышленного комплекса и Минпрома производится более полусотни корпусно-механических частей для таких типов боеприпасов. 

«Оказывается, это очень нужно в армии», – сказал Президент. Лукашенко обратил внимание на востребованность РСЗО, модернизированных «Градов», которые способны решать большие проблемы на фронте. А к ним необходимы боеприпасы. Без них победы на фронте не будет. Техника техникой, но для нее нужны боеприпасы, отметил белорусский лидер. 

# Оружие и боеприпасы # общество # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
162 делегата не поддержали резолюцию МОТ по Беларуси – она направлена против людей и их доходов
13 июня 2023 08:02

162 делегата не поддержали резолюцию МОТ по Беларуси – она направлена против людей и их доходов

Командно-штабное учение с органами военного управления тылового обеспечения пройдёт 13-16 июня
13 июня 2023 07:46

Командно-штабное учение с органами военного управления тылового обеспечения пройдёт 13-16 июня

Производство отечественных боеприпасов – главная тема рабочего мероприятия у Президента Беларуси
13 июня 2023 07:42

Производство отечественных боеприпасов – главная тема рабочего мероприятия у Президента Беларуси