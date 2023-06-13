Лукашенко доложили о создании производства отечественных боеприпасов

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 13 июня, совершает рабочую поездку в Минскую область. Главной темой мероприятия станет производство боеприпасов в Беларуси, информирует пресс-служба белорусского лидера.

О проделанной работе в этом направлении перед главой государства отчитался председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус. Он доложил, что во исполнение поручения Президента Беларуси по организации в стране производства наиболее используемых типов боеприпасов соответствующая работа организована.

Пантус отметил, что процесс был запущен в ноябре прошлого года. Сегодня на предприятиях Государственного военно-промышленного комплекса и Минпрома производится более полусотни корпусно-механических частей для таких типов боеприпасов.

«Оказывается, это очень нужно в армии», – сказал Президент. Лукашенко обратил внимание на востребованность РСЗО, модернизированных «Градов», которые способны решать большие проблемы на фронте. А к ним необходимы боеприпасы. Без них победы на фронте не будет. Техника техникой, но для нее нужны боеприпасы, отметил белорусский лидер.