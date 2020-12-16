Прямой эфир

Специалисты подготовят программу, которая расширит знания об устойчивости микроорганизмов к лекарственным препаратам

16 декабря 2020 06:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В сложившейся эпидемиологической обстановке одной из главных задач для современной медицины становится поиск лекарств для борьбы с новым вирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты подготовят программу, которая расширит знания об устойчивости микроорганизмов к лекарственным препаратам-1

Так, у наших ученых совместно с российскими коллегами уже есть определенный опыт, который позволяет разрабатывать новые технологии лечения. В скором времени специалисты подготовят программу, которая поможет расширить знания об устойчивости микроорганизмов к лекарственным препаратам при появлении новых инфекционных заболеваний. Кроме того, на основе современных технологий с учетом генетических данных разработают и новые системы подготовки спортсменов.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Чем больше детей, тем лучше». История белорусской семьи, которая воспитала 30 детей
15 декабря 2020 22:48

«Чем больше детей, тем лучше». История белорусской семьи, которая воспитала 30 детей

«Люди должны не просто идти с вопросами, а нести предложения». Юлия Артюх на своём примере объяснила, что это значит
15 декабря 2020 22:43

«Люди должны не просто идти с вопросами, а нести предложения». Юлия Артюх на своём примере объяснила, что это значит

Игровые проекты, социальные эксперименты и свой YouTube-канал. В Борисове появилась креативная студия
15 декабря 2020 22:27

Игровые проекты, социальные эксперименты и свой YouTube-канал. В Борисове появилась креативная студия