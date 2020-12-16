Специалисты подготовят программу, которая расширит знания об устойчивости микроорганизмов к лекарственным препаратам

Новости Беларуси. В сложившейся эпидемиологической обстановке одной из главных задач для современной медицины становится поиск лекарств для борьбы с новым вирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, у наших ученых совместно с российскими коллегами уже есть определенный опыт, который позволяет разрабатывать новые технологии лечения. В скором времени специалисты подготовят программу, которая поможет расширить знания об устойчивости микроорганизмов к лекарственным препаратам при появлении новых инфекционных заболеваний. Кроме того, на основе современных технологий с учетом генетических данных разработают и новые системы подготовки спортсменов.