Прямой эфир

Зуб мамонта нашёл на своём участке житель Гомеля

23 февраля 2023 06:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Посетители музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля теперь могут познакомиться с уникальной находкой. Зуб мамонтаобнаружил на своем участке житель города во время строительных работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Зуб мамонта нашёл на своём участке житель Гомеля-1

В предмете странной формы особую ценность рассмотрела родственница мужчины: она историк по образованию. Необычный экспонат решили передать музею, чтобы и другие могли оценить мощь крупнейших млекопитающих, вымерших 10 тысяч лет назад. Научные сотрудники подтвердили, что артефакт родом из палеолита и действительно принадлежал доисторическому животному.  

Зуб мамонта нашёл на своём участке житель Гомеля-4

Мария Аксенова, жительница Гомеля:  
С такими предметами я знакома не понаслышке. Я проконсультировалась со своей коллегой-биологом. Она подтвердила, что это зуб. И, скорее всего, слона. Но поскольку слонов на территории Беларуси нет, мы предположили, что это зуб мамонта.  

Зуб мамонта нашёл на своём участке житель Гомеля-7

Екатерина Иванова-Праля, старший научный сотрудник отдела археологии Гомельского дворцово-паркового ансамбля:  
Мы точно можем сказать, что это достаточно молодой мамонт, поскольку он небольшой. В принципе, у нас на выставке вы тоже можете увидеть зубы, они намного больше и достигают весом до 3-4 килограмм, а этот небольшой такой фрагмент.  

Зуб мамонта нашёл на своём участке житель Гомеля-10

После консервации новый артефакт займет свое место в экспозиции, где уже можно увидеть останки других древних обитателей: лесного слона, шерстистого носорога, пещерного льва и бизона, обитавших когда-то на территории Гомельщины.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Археология # общество # Мария Аксенова # Екатерина Иванова-Праля # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«А я пулемётчиком был». Молодёжь поздравляет ветеранов Великой Отечественной с праздником
23 февраля 2023 06:42

«А я пулемётчиком был». Молодёжь поздравляет ветеранов Великой Отечественной с праздником

«Это всенародный праздник». В Беларуси отмечают День защитника Отечества
23 февраля 2023 06:39

«Это всенародный праздник». В Беларуси отмечают День защитника Отечества

«К хорошему леваку стали проще относиться». В каком случае измена может не привести к разводу?
22 февраля 2023 20:07

«К хорошему леваку стали проще относиться». В каком случае измена может не привести к разводу?