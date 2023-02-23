Зуб мамонта нашёл на своём участке житель Гомеля

Новости Беларуси. Посетители музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля теперь могут познакомиться с уникальной находкой. Зуб мамонтаобнаружил на своем участке житель города во время строительных работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В предмете странной формы особую ценность рассмотрела родственница мужчины: она историк по образованию. Необычный экспонат решили передать музею, чтобы и другие могли оценить мощь крупнейших млекопитающих, вымерших 10 тысяч лет назад. Научные сотрудники подтвердили, что артефакт родом из палеолита и действительно принадлежал доисторическому животному.

Мария Аксенова, жительница Гомеля:

С такими предметами я знакома не понаслышке. Я проконсультировалась со своей коллегой-биологом. Она подтвердила, что это зуб. И, скорее всего, слона. Но поскольку слонов на территории Беларуси нет, мы предположили, что это зуб мамонта.

Екатерина Иванова-Праля, старший научный сотрудник отдела археологии Гомельского дворцово-паркового ансамбля:

Мы точно можем сказать, что это достаточно молодой мамонт, поскольку он небольшой. В принципе, у нас на выставке вы тоже можете увидеть зубы, они намного больше и достигают весом до 3-4 килограмм, а этот небольшой такой фрагмент.