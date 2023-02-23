«А я пулемётчиком был». Молодёжь поздравляет ветеранов Великой Отечественной с праздником

Новости Беларуси. Праздник с доставкой на дом. Молодежь поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны с праздником. Школьники Гомеля пришли в гости к Николаю Дубкову, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полянка небольшая. Лежат два немца с пулеметом. Я сразу автомат на них направил. Кричу: hande hoch!

В свои 97 Николай Федотович сохраняет бодрость духа и выправку. Конечно, Великая Отечественная война оставила неизгладимый отпечаток. В 18 лет его призвали на службу, затем был 1-й Украинский фронт. Пешком прошел практически всю Польшу и был серьезно ранен в Германии.

Николай Дубков, ветеран Великой Отечественной войны:

В Германии маленькую речку форсировали. И утром надо было наступать. Мы стали идти, я потом лег. А я пулеметчиком был. Я как лежал, сверкнуло что-то в глазах. Я оглянулся, а у меня сзади воронка такая небольшая, как граната взорвалась. И мне под левой ногой больно стало – осколок пробил брюки, касательное ранение небольшое. Мне надо было проползти вправо или влево, а я продолжал стрелять. Меня как грохнуло второй гранатой.