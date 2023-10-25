Специалисты комитета судебных экспертиз изучили взрывы разной мощности на полигоне под Брестом

Новости Беларуси. Более 500 взрывотехнических экспертиз в год проводят в Государственном комитете судебных экспертиз Беларуси. На фоне непростой геополитической обстановки под Брестом для региональных специалистов провели учебный сбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Со взрывами различной мощности и их последствиями познакомились в полевых условиях.

Бытовая техника, автомобили, снаряды военного времени – источник взрывов даже в мирное время может быть различным. На полигоне под Брестом отработали детонацию устройств с различным зарядом: от 200 граммов до 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. Эксперты изучили специфику каждого из взрывов – условия протекания, глубина воронки, радиус охвата – и оценили характер повреждений от ударной волны. К обучению пригласили и представителей смежных ведомств.

Андрей Юхник, заместитель начальника отдела взрывотехнических экспертиз центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:

Наш отдел исследует взрывчатые вещества, взрывные устройства и боеприпасы. И мы работаем по фактам взрывов. По изъятию незаконного оборота взрывчатых веществ. Террористические акты, которые готовились. Люди взрываются на сборе металлолома.

Виталий Бондарук, начальник управления специальных экспертиз управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области:

Важно сработать превентивно, то есть сначала быть готовым, а потом уже по факту реагировать оперативно на те ситуации, происшествия, которые могут быть. Мы всецело будем готовы и сможем обеспечить безопасность нашей страны.