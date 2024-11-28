Специалисты Дзержинского РЭС проводят рейды по выявлению самовольного подключения к электросетям

Энергетики филиала «Столбцовские электрические сети» «Минскэнерго» напоминают об ответственности за самовольное подключение к электросетям и призывают отказаться от недобросовестного потребления электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нарушителей могут привлечь к административной ответственности и наложению штрафа от 400 до 2 тысяч рублей. Специалисты Дзержинского РЭС на регулярной основе проводят проверки по выявлению и пресечению фактов самовольного, безучетного потребления электроэнергии.

Александр Морданов, начальник Дзержинского РЭС филиала «Столбцовские электрические сети» РУП «Минскэнерго»:

Рейдовые проверки проводятся с использованием современных измерительных приборов, позволяющих точно вычислить несанкционированное подключение к электрическим сетям. Уйти от ответственности посредством различных скрытых манипуляций не представляется возможным. Каждый факт безучетного (бездоговорного) потребления электроэнергии фиксируется актом установленной формы. Любое незаконное вмешательство в работу расчетных приборов учета не останется незамеченным. Также в филиале напоминают о необходимости соблюдения правил электробезопасности при использовании бытовых электроприборов.