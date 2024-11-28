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Специалисты Дзержинского РЭС проводят рейды по выявлению самовольного подключения к электросетям

28 ноября 2024 06:59
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Энергетики филиала «Столбцовские электрические сети» «Минскэнерго» напоминают об ответственности за самовольное подключение к электросетям и призывают отказаться от недобросовестного потребления электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты Дзержинского РЭС проводят рейды по выявлению самовольного подключения к электросетям-2

Нарушителей могут привлечь к административной ответственности и наложению штрафа от 400 до 2 тысяч рублей. Специалисты Дзержинского РЭС на регулярной основе проводят проверки по выявлению и пресечению фактов самовольного, безучетного потребления электроэнергии.

Специалисты Дзержинского РЭС проводят рейды по выявлению самовольного подключения к электросетям-4

Александр Морданов, начальник Дзержинского РЭС филиала «Столбцовские электрические сети» РУП «Минскэнерго»:
Рейдовые проверки проводятся с использованием современных измерительных приборов, позволяющих точно вычислить несанкционированное подключение к электрическим сетям. Уйти от ответственности посредством различных скрытых манипуляций не представляется возможным. Каждый факт безучетного (бездоговорного) потребления электроэнергии фиксируется актом установленной формы. 

Любое незаконное вмешательство в работу расчетных приборов учета не останется незамеченным. Также в филиале напоминают о необходимости соблюдения правил электробезопасности при использовании бытовых электроприборов.

Специалисты Дзержинского РЭС проводят рейды по выявлению самовольного подключения к электросетям-6

Специалисты филиала предупреждают о недопустимости нарушения правил электроснабжения, в части хищения электрической энергии. Если вам стало известно о фактах бездоговорного потребления электроэнергии, сообщить об этом можно конфиденциально по номерам, указанным на экране.

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