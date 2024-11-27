Депутаты приняли участие в заседании Витебского облисполкома

Руководитель любого предприятия и организации должен быть обеспокоен вопросами безопасности и здоровья сотрудников. Ведь от этого напрямую зависит, каким будет результат. Эти вопросы, а также методы укрепления трудовой дисциплины обсуждали 27 ноября на открытом заседании Витебского облисполкома, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участие в мероприятии принял председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко. Что касается безопасности – тенденция в регионе наметилась положительная, отметили присутствующие. За девять месяцев зарегистрировано на 6 % меньше случаев производственного травматизма по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Но, к сожалению, довольно часто работники сами халатно относятся к своей безопасности, игнорируя инструктаж и нарушая правила поведения на производстве. Для профилактики гибели и травмирования людей в области проводятся рейды совместно с правоохранительными органами, а также недели безопасности.
Борис Ефремов, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского областного исполнительного комитета:
Месячники мы проводили, начиная от работы в зимних условиях, потом традиционно сельское хозяйство, на производственных, промышленных предприятиях. Вот сейчас проходил месячник, это «Неделя нулевого травматизма», это различные мероприятия выездного характера, на которых мы проводим и обучение, и говорим, как нужно вести охрану труда.
Беседой в кабинете визит Игоря Сергеенко не ограничился. Председатель Палаты представителей и депутаты парламента побывали в цехах и ознакомились с особенностями технологического процесса предприятия «Марко» – одного из крупнейших производителей обуви в СНГ. В год здесь выпускают около 2,5 миллиона пар. На предприятии трудятся более 3,5 тысячи человек. Коллектив преимущественно женский. Игорь Сергеенко пообщался с заводчанами и рассказал о различных социальных программах, которые реализуются в нашей стране. Также состоялась встреча с руководством компании. Обсудили важные вопросы, касающиеся всей отрасли легкой промышленности республики.