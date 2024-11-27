Депутаты приняли участие в заседании Витебского облисполкома

Руководитель любого предприятия и организации должен быть обеспокоен вопросами безопасности и здоровья сотрудников. Ведь от этого напрямую зависит, каким будет результат. Эти вопросы, а также методы укрепления трудовой дисциплины обсуждали 27 ноября на открытом заседании Витебского облисполкома, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в мероприятии принял председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко. Что касается безопасности – тенденция в регионе наметилась положительная, отметили присутствующие. За девять месяцев зарегистрировано на 6 % меньше случаев производственного травматизма по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Но, к сожалению, довольно часто работники сами халатно относятся к своей безопасности, игнорируя инструктаж и нарушая правила поведения на производстве. Для профилактики гибели и травмирования людей в области проводятся рейды совместно с правоохранительными органами, а также недели безопасности.