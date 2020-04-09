«Распространяем за один рубль». С помощью «Оплати» рассчитаться за проезд по QR-коду теперь можно и в Гродно

Новости Беларуси. Оплатить проезд по QR можно и в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

10 апреля в городе над Неманом на маршруты вышли 30 автобусов, оборудованных системой электронной оплаты проезда. Smart-билеты – удобная альтернатива бумажным талонам. Особенно сейчас: платить за проезд можно на безопасном расстоянии. Разработка белорусская, от резидента ПВТ – компании LWO. К тому же сегодня впервые показали журналистам мобильное приложение для контролеров общественного транспорта. Новинка уже вызвала интерес у пассажиров. Как ею пользоваться – пошаговая инструкция от Галины Буро.

Открывайте приложение. Вот оно установлено. И теперь надо нам пополнить счет. Таблички с QR-кодами в салоне автобуса гродненцев заинтриговали сразу. Виктор Мохань стал первым пассажиром, кто решил оплатить проезд инновационным способом. Несколько нажатий, и вот на телефоне установлено приложение «Оплати». Навел мобильник на QR-код, и билет оплачен.

Виктор Мохань, пассажир:

Это гораздо удобнее банально тем, что ты не всегда можешь успеть купить талон, ты его можешь купить впопыхах, ты можешь его не успеть пробить, и по закону подлости контроль будет ожидать тебя на следующей остановке. Я думаю, даже своим родителям покажу. Может, отец не оценит сначала, а вот мама точно будет пользоваться, я уверен. Мобильное приложение «Оплати» можно скачать в App Store и Play Market совершенно бесплатно. Мгновенно пополнить с карточки любого банка без процентов и комиссий, ну и взять, как обычно, с собой смартфон.

Кирилл Талейко, заместитель директора по техническим вопросам LWO:

Нам нужно зайти в автобус, достать свой мобильный телефон. Это мы и так умеем делать. Мы когда заходим в автобус, у нас мобильный телефон уже в руке. Почему? Потому что мы там будем новости читать и еще что-то. После этого вызвать приложение «Оплати», в верхнем уголочке нажать значочек сканера, навести сканер на QR-код. И вот сейчас нам предлагается купить билет. Предлагается один. Мы можем добавить здесь, сказать, что нам надо два билета, если мы едем вдвоем или втроем. И нажать кнопку оплатить.

Инновационную системы оплаты талонов разработала резидент ПВТ белорусская IT-компания LWO совместно с «Белинвестбанком». Но пользоваться ею могут держатели любых банковских карт.

Владимир Чаплюк, управляющий дирекцией ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области:

«Белинвестбанк» себя сегодня позиционирует не как просто банк, а как целая экосистема. И для нас важно предоставлять клиентам не только классические банковские услуги, но и сопутствующие. Для того, чтобы облегчить их обслуживание и повседневную жизнь.

Галина Буро, корреспондент:

Новинка особенно удобна в час пик: теперь не надо через весь переполненный автобус передавать билет, ведь система работает даже на расстоянии. Вот, например, отсюда до QR-кода метра два. Попробуем. Нажимаем оплатить. Все, билет оплачен. Билет контролеру можно показать прямо на телефоне. И даже если он разрядился – не проблема, ведь Гродно стал первым городом Беларуси, где наравне со smart-билетами внедрили и приложение «Оплати.Контролер».

При входе мы сканируем QR-код и блокируем транспортное средство, чтобы в этот момент никто не мог приобрести электронный талон.

Приложение для контролеров – это возможность управлять электронными билетами. Пассажир своим телефоном сканирует QR-код проверяющего. Если билет куплен в этом автобусе, претензий нет. Все очень прозрачно.

Инга Яцкевич, старший контролер автобусного парка Гродно:

Я думаю, так гораздо будет проще, потому что многие нюансы складываются: не добил, компостер не работает. Такой уже системы у наших зайцев не будет. Они уже не проскочат и не будут говорить, что они не успели приобрести талон или не успели пробить. И, кстати, не транспортом единым живет мобильный сервис «Оплати». По сути, это электронный кошелек у вас в кармане. Делать бесплатные денежные переводы в чате, создавать групповые кошельки. Возможности приложения постоянно расширяются. Рассчитаться можно за услуги по ЕРИП, в магазинах, кафе.

Кирилл Талейко:

Здесь же вы можете хранить и свои карты лояльности. Сколько у вас карт лояльности есть? Штук 50. Вы понимаете, что вам нужна целая папка, чтобы с собой их все взять. А вы можете аккуратненько вечерочком посидеть и все эти карты лояльности загнать в мобильный телефон на наше приложение «Оплати». Они все будут там. И когда вы придете в тот магазин, который уже дружит с «Оплати», вы, рассчитываясь на кассе, автоматически предъявите ту карту лояльности. Приложение белорусское, то есть не требует использование международных платежных систем. Поэтому деньги за эквайринг остаются в стране.

Олег Кондратенко, директор LWO, член Совета по развитию цифровой экономики:

Мы хотим, чтобы эта система работала везде, где она будет интересна. Мы ее распространяем за один рубль. То есть мы отдаем бесплатно автопаркам данное программное обеспечение. И если им это интересно, если они хотят по безналичному расчету продавать свои билеты, то мы будем в каждом месте. То есть мы не ставим никаких ограничений. У нас по-прежнему 15 (может, уже даже больше) автопарков в очереди. И это количество только увеличивается.