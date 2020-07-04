«Спасибо Президенту, государству, тем людям, кто оценил мой труд». Василий Ревяко о звании Героя Беларуси

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Вы – один из 11 человек, который удостоен самой высокой государственной награды – звания Героя Беларуси. А вот для Вас это что?

Василий Ревяко, председатель СПК «Прогресс-Вертелишки», Герой Беларуси, заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь:

Для меня это обычно. Честное слово, я так, как бы, не задумываюсь об этом. Но, наверное, была какая-то оценка. Конечно, спасибо Президенту, государству, тем людям, кто оценил мой труд.

Вадим Щеглов:

А Вы помните, после чего это произошло? После чего глава государства принял решение Вас наградить?

«Мы убрали все селения для свиней, курей в отдельное место». Необычное жильё на селе строят в СПК «Прогресс-Вертелишки»

Василий Ревяко:

Понятно, что каждый, живущий на Земле, стремится быть генералом или героем. Это естественно. Но я как-то в эту тему не вдавался никогда. Я работаю, как работал. Старался работать, как работать. Но и самое главное, что, на мой взгляд, мне удалось на то время, это примерно 6-ой год, это я уже проработал лет 11, мы были тоже на таком изломе, ещё вот 1995 год, 2005 год, но мне представляется, что мы очень серьёзно в хозяйстве, всё-таки, социальную сферу держали. Она как-то поплыла по республике, никто не обращал на это внимания, пока Президент не определил конкретную программу по развитию села. А мы уже в то время пытались это, так сказать, держать. Строили жильё и так далее. И, может быть, поэтому. Но самое главное, что я об этом не ношу в голове, что я – Герой. Я иногда только, когда переодеваюсь и пиджак возьму, а там звезда, думаю: «Я ещё и Герой».

Также в интервью Василий Ревяко рассказал:

– что такое крестьянский реализм

– как белил забор церкви, будучи в парткоме

– о коллекциях самоваров и весов

– о послевоенном детстве

Смотрите 5 июля в 21.15 на РТР-Беларусь.