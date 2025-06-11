Спасение в самых сложных условиях. В Минске появилась первая горноспасательная служба МЧС

Спасение в самых сложных условиях, тушение подземных пожаров, помощь при облавах и прорывах воды, поиск людей под завалами. В столице появилась первая горноспасательная служба МЧС.

Александр Варшаловский, начальник горноспасательной службы пожарного аварийно-спасательного отряда на объектах Минского метрополитена:

Зарождение горноспасательной службы началось в 22-м году, когда решили сделать на базе Министерства по чрезвычайным ситуациям горноспасательную службу по подземным выработкам метростроя города Минска. В 25-м году на базе пожарного аварийно-спасательного отряда на объектах Минского метрополитена города Минска была сформирована горноспасательная служба.

Функцию горноспасательной службы ранее выполняли гражданские специалисты, но работа под землей требовала особой подготовки и экипировки.