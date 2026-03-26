Аграрии Брестской области начали сев льна

Весна в поле: в Брестской области – первые борозды льна. Аграрии региона начали сев одной из самых требовательных культур. На полях Пружанского, Березовского и Дрогичинского районов техника идет ровно, почва подсохла, и хозяйства стараются использовать каждый погожий час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как только установятся оптимальные условия, к посеву подключатся Барановичский и Ляховичский районы. Специалисты отмечают: семена важно отправить в почву в короткое «окно», чтобы культура успела набрать силу до начала жаркой погоды. Посевная в Брестской области в целом набирает обороты. Хозяйства параллельно ведут сев ранних яровых культур, подкармливают озимые, закрывают влагу. На полях – привычная весенняя многозадачность: где-то идет культивация, где‑то – вспашка, а где-то уже готовят технику под сахарную свеклу, яровой рапс и будущие площади кукурузы. Всего по стране ранние яровые зерновые и зернобобовые уже занимают более 90 тысяч гектаров – это 16 % от плана.