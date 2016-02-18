В Интернете появился мини-фильм «#iminskyou», снятый по заказу Мингорисполкома. В фильме показано несколько сюжетных линий с разными героями. По сценарию влюбленная пара проводит в Минске романтические выходные, родители с маленькой дочкой ищут семейные развлечения, а инвестор находит элитный отдых.

Создатели мини-фильма о Минске «#iminskyou» в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ. Гости программы – Елена Плис, директор «Инфотурцентра «Минск» Миногорисполкома, Максим Таборов, продюсер мини-фильма «#imiskyou» и Иван Таборов, режиссёр мини-фильма «#imiskyou».