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Создатели мини-фильма о Минске «#IMINSKYOU» в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ

18 февраля 2016 08:28
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В Интернете появился мини-фильм «#iminskyou», снятый по заказу Мингорисполкома. В фильме показано несколько сюжетных линий с разными героями. По сценарию влюбленная пара проводит в Минске романтические выходные, родители с маленькой дочкой ищут семейные развлечения, а инвестор находит элитный отдых.

Создатели мини-фильма о Минске «#iminskyou» в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ. Гости программы – Елена Плис, директор «Инфотурцентра «Минск» Миногорисполкома, Максим Таборов, продюсер мини-фильма «#imiskyou» и Иван Таборов, режиссёр мини-фильма «#imiskyou».

# общество # Достопримечательности Беларуси # Фотофакт # Елена Плис # Фильмы о Беларуси # Иван Таборов # Масим Таборов

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