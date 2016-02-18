Породистые щенки овчарки выросли не «голубых кровей»: сотни минчан обвиняют предпринимателя в мошенничестве

Известно, что собака — друг человека. Но даже самая крепкая дружба может стать в тягость, если за нее приходится ежемесячно платить. Герои этого сюжета отказываются платить за дружбу и даже дошли до суда. Кира Карлович, корреспондент программы «Добро пожаловаться!», пыталась разобраться в сложных взаимоотношениях между человеком и собакой.

Скандал республиканского масштаба!

Узаконенное мошенничество и сотни обманутых! С громкими лозунгами обратилась на СТВ инициативная группа любителей собак.

Как выяснилось, периферию Беларуси захлестнула волна однотипных судебных исков. Все истории так называемых нарушителей как под копирку: начинались с безобидного желания купить щенка.

Михаил Садовский, города Осиповичи:

У меня просто жена родила, я на радостях был, счастливый папа, думал: купим себе щеночка. Переехали только в Осиповичи. Вот купили. Приобрели. И еще попали на деньги.

Василий Тумаш, собаковод-предприниматель из Сморгони, широко известен в узких кругах. Объявления о продаже щенков немецкой овчарки с контактными номерами можно найти в большинстве газет малых городов и весей Синеокой. Породистые псы для каждого! Доставка по всей стране! А главное — не обязательно платить сразу. Щенка можно купить в рассрочку на несколько месяцев.

Павел Жигальский, житель города Толочин:

Я ему набрал (у матери был), по газете «щенки немецкой овчарки». Он мне говорит, что у него там питомник, собаки в части славятся его собаки. Ну откуда знаешь, раз питомник… Сразу деньги можно не платить — в рассрочку. Кто от рассрочки откажется в наше время, когда дают деньги?! Я и согласился.

На заманчивое предложение купились сотни белорусов, но не успели они приобрести четвероногого друга, как заметили подозрительные детали сделки.

Ирина Янукович, жительница города Мядель:

Я 2-3 раза с ним общалась, и я от него поняла, что щенок будет из питомника, город Сморгонь, с документами, родословной, и никаких не возникало сомнений, что это щенок не немецкой овчарки. Он очень хорошо рассказывал прелести немецкой овчарки, что у него пользуются кинологи, пограничники. Все у него покупают этих собак.

Когда он привез, у него в машине было 3 коробки, там около 30 было щенков. Он просто поднял багажник. Он дальше, видно, тоже повез продавать их таким же, как и мы.

Расписка, которую подписывают клиенты Тумаша, предполагает оплату щенка в течение нескольких месяцев. Однако долгожданную родословную многие покупатели так и не увидели, и решили вовсе не платить за щенков.

Тем более, что время показало, что не все собаки чистокровные. Ирина Янукович, хозяйка щенка Графа, который вырос, увы, не голубых кровей…

Ирина Янукович, жительница города Мядель:

Он сказал: Никаких документов никто Вам не даст, ничего я не говорил. И агрессивно себя вел. «Не звоните мне больше по этому вопросу» — и бросал трубку.

Татьяна Куксик, жительница деревни Косовка:

Купила я щенка за 250 долларов, а за щенка нужно отдать 9 800 000, так вроде.

Каково же было удивление неплательщиков, когда примерно через год они получили от Тумаша приглашение в суд с требованием заплатить двойную цену за щенка, включая пеню от просрочки рассрочки.

И ведь речь идет о десятках и сотнях аналогичных исков по всей стране.

Татьяна Куксик, д. Косовка, Мин.обл.:

Я сейчас начала ему обратно звонить. Говорю: «Подаю заявление на Вас». Он мне начал угрожать, говорит: «Ты со мной судись, но все равно ты заплатишь 15 млн уже, вместо 9».

Светлана Смышляева, жительница города Барановичи:

Ему не надо чтобы вы отдали деньги — дай расписочку! Обманным путем, он заговаривает. Расписку выбил — все, ты попал к нему на крючок.

Деревня Малиновая, что в Гомельской области, расположена недалеко от руин Кревского замка. Здесь и живет печально известный предприниматель Василий Тумаш. Как оказалось, заводчик вовсе не смахивает на серого дилера, вольеры с овчарками у него действительно есть, а все документы в порядке.

Василий Тумаш — уникальный купец: родословной не гарантирует, цены назначает высокие, при этом честно реализует десятки щенков в месяц.

Василий Тумаш, индивидуальный предприниматель:

Вот такой щенок стоит 200-240 долларов, примерно. Я покупал собак взрослых. Некоторые с документами, некоторые без документов. Но факт в том, что в собаках я хорошо разбираюсь. Мне документы абсолютно не нужны, поэтому я занимаюсь щенками, а не бумагами.

Заметим, что обвинение наших героев в том, что Василий Станиславович мошенник — дело серьезное. Если нет доказательств, за клевету можно и ответить. Бизнес же гражданина Тумаша вполне прозрачен и легален. Расписка на продажу собак составлена юридически грамотно, многозначительное слово щенок вовсе не гарантирует породы, а претензии предпринимателю выдвигают исключительно неплательщики.

Василий Тумаш, индивидуальный предприниматель:

Все, которые на меня сейчас подняли кипиш, они собираются в группки в социальных сетях, они все являются моими должниками. Они все методом сговора пытаются оклеветать мою работу. Я считаю, что они таким образом стараются просто уйти от оплаты и ответственности.

Достойна внимания в этой истории и беспечность, с которой десятки белорусов подписывают договор.

Виктория Осипова, адвокат:

Этот документ на самом деле полностью страхует продавца. А вот для того, чтобы подстраховать самого покупателя, необходимо составить договор, в котором вы пропишете условия купли-продажи, о которых на самом деле договаривались с продавцом. То есть. те требования к качеству щенков, на которые вы рассчитываете и которые вам обещали.

Как говорится, незнание не освобождает от ответственности. А мудрость, напротив, – помогает экономить. Пожалуй, самый надежный поставщик овчарок в стране – кинологический центр Вооруженных Сил. И если бы герои нашего сюжета, именующие себя потерпевшими, ответственнее отнеслись к выбору щенков, они наверняка нашли бы породистых овчарок у военных. И, как ни странно, на порядок дешевле.

Волкообразные овчарки в конце XIX века были выведены специально для того, чтобы охранять и защищать человека. Лучшие качества служебной породы развиваются здесь — в кинологическом центре. Ежедневно, в любое время года, военные дрессируют собак: готовят к охране, поиску и соревнованиям. Как раз сейчас животные тренируются перед серьезным конкурсом «Долг и верность», который пройдет этим летом в России. Опытные собаководы знают: проверить породу щенка можно уже в два месяца.

Валерий Рык, начальник специального отделения Кинологического центра Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Щенка немецкой овчарки можно отличить уже ближе к 2 месяцам. Отличительными признаками является наличие маски на морде, надбровные дуги, приподнимающиеся уши, определенная линия верха и хорошие углы задних конечностей. И необходимо обратить внимание на окрас.

Что же до незадачливых клиентов Тумаша, которым, видимо, придется заплатить втридорога за щенков из коробки, народная мудрость учит: скупой платит дважды, дурак — трижды, а простофиля, увы, платит всю жизнь.

Письменный договор — самое важное изобретение в истории человечества. Потому что он позволяет людям на бумаге изложить все причины, по которым они не доверяют друг другу. Герои этого сюжета пренебрегли чтением договора. Но теперь каждый из них с полным правом может сказать: «Чем больше я люблю свою собаку, тем больше я начинаю презирать людей...».