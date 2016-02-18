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70 детских садов построят в Беларуси до 2020 года

18 февраля 2016 06:06
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Новости Беларуси. Плюс 70 детских садов. Именно столько дошкольных учреждений построят в Беларуси до 2020 года. В Министерстве образования подчеркнули, что садов не хватает в новых микрорайонах. Но это говорит и о благополучной демографической ситуации.

Рост рождаемости наблюдается в нашей стране уже более 10 лет. Созданы все условия для полноценного материнства, а анализ Минздрава показал, что большинство белорусских родителей осознанно решаются иметь двух и более детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Детские сады в Беларуси

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