70 детских садов построят в Беларуси до 2020 года

Новости Беларуси. Плюс 70 детских садов. Именно столько дошкольных учреждений построят в Беларуси до 2020 года. В Министерстве образования подчеркнули, что садов не хватает в новых микрорайонах. Но это говорит и о благополучной демографической ситуации.

Рост рождаемости наблюдается в нашей стране уже более 10 лет. Созданы все условия для полноценного материнства, а анализ Минздрава показал, что большинство белорусских родителей осознанно решаются иметь двух и более детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.