Министр обороны Беларуси: «Мы получаем информацию с различных источников, которая не может нас не беспокоить»

Новости Беларуси. В Центре стратегического управления Минобороны Беларуси глава ведомства Виктор Хренин заслушал предложения должностных лиц о проведении мероприятий боевой подготовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Министр обороны поставил задачу провести комплексное тактическое учение, в ходе которого войска отработают вопросы подготовки и ведения обороны на гродненском тактическом направлении.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Мы видим, что сегодня идет вмешательство во внутренние дела нашего государства. Мы получаем информацию с различных источников, которая не может нас не беспокоить.
Мы прогнозируем развитие различных вариантов. Исходя из этого, мною принято решение на проведение комплексного тактического учения с войсками западного оперативного командования на гродненском тактическом направлении. Данное решение сегодня ночью доложено главе государства, им утверждено.
Данное учение будет проходить по теме «Ведение обороны и специальных действий на гродненском тактическом направлении».
В учении примут участие воинские части механизированных соединений, сил специальных операций, военно-воздушных сил войск противовоздушной обороны, разведки, радиоэлектронной борьбы, ракетных войск и артиллерии.
Это учение находится на личном контроле главы государства. В ходе учения также предусматривается отмобилизование некоторых воинских частей.
Могу с уверенностью сказать, что Вооруженные Силы боеготовы, моральный дух высокий, и мы готовы к выполнению задач.
Главной задачей для нас является сохранения территориальной целостности, суверенитета и независимости нашей страны. И мы эту задачу выполним, мы – все белорусы. Это наша земля. И мы ее никому не отдадим.