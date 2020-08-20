Министр обороны Беларуси: «Мы получаем информацию с различных источников, которая не может нас не беспокоить»

Министр обороны поставил задачу провести комплексное тактическое учение, в ходе которого войска отработают вопросы подготовки и ведения обороны на гродненском тактическом направлении.

Новости Беларуси. В Центре стратегического управления Минобороны Беларуси глава ведомства Виктор Хренин заслушал предложения должностных лиц о проведении мероприятий боевой подготовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Мы видим, что сегодня идет вмешательство во внутренние дела нашего государства. Мы получаем информацию с различных источников, которая не может нас не беспокоить.

Мы прогнозируем развитие различных вариантов. Исходя из этого, мною принято решение на проведение комплексного тактического учения с войсками западного оперативного командования на гродненском тактическом направлении. Данное решение сегодня ночью доложено главе государства, им утверждено.

Данное учение будет проходить по теме «Ведение обороны и специальных действий на гродненском тактическом направлении».

В учении примут участие воинские части механизированных соединений, сил специальных операций, военно-воздушных сил войск противовоздушной обороны, разведки, радиоэлектронной борьбы, ракетных войск и артиллерии.