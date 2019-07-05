Снёс полсотни домов, не спросив хозяев: на председателя сельсовета в Слуцком районе завели уголовное дело

Новости Беларуси. Председатель сельсовета в Слуцком районе снёс 50 домов. Мужчина, как следует из материалов дела, преследовал благую цель: сделать деревню красивой. Ветхие дома вдоль дороги несколько лет мозолили ему глаза, рассказали в программе «Экстренный вызов» .

Сергей Босько, официальный представитель УВД Минского облисполкома:

К счастью других людей, собственники были только у двух домов. Это те люди, которые и обратились с заявлением в милицию. Причём, установить это было несложно, достаточно было обратиться в соответствующее кадастровое агентство.

Теперь чиновник проходит по статье УК. Мужчине грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.