Певица Светлана Агарвал рассказала о выступлении на Молодёжном форуме в Сочи и исполнила хит на индийском

Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – певица Светлана Агарвал.
Александр Стасевич, ведущий:
Вы недавно принимали участие во Всемирном форуме молодежи в Сочи. Удалось ли покорить публику?
Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – певица Светлана Агарвал.
Александр Стасевич, ведущий:
Вы недавно принимали участие во Всемирном форуме молодежи в Сочи. Удалось ли покорить публику?
Светлана Агарвал, певица:
Насколько удалось покорить публику, надо спросить у публики. По многочисленным комментариям и отзывам моих поклонников все прошло на ура.
Юрий Царев, ведущий:
Ты помогала выступить с композицией Николасу Рейне. Что это был за проект? Какое послевкусие осталось?
Светлана Агарвал:
У нас была совместная песня. Не только с Николасом, а с ребятами из других стран. Мы готовились к совместной песне, находясь каждый в своем уголке. И в итоге мы потом встретились в Сочи, на закрытии и познакомились уже в реальной жизни. А Николасу я помогала перевести что-то. Он не понимает русский, поэтому я немножко переводила ему на английский.
Юрий Царев:
Русский язык очень певучий. Как музыкант он смог это воспроизвести?
Светлана Агарвал:
Смог. Он исполнил свою часть вокальную великолепно. Профессионал есть профессионал, и неважно, на каком языке петь.
Кстати, российские организаторы пригласили меня и предложили исполнить песню на индийском языке. Мне было предложено три композиции, из которых я должна была выбрать одну. И среди них оказалась моя любимая.
Хит «Джими, ача» прямо в студии «Нового утра» в исполнении Светланы Агарвал. Смотрите видео.