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Певица Светлана Агарвал рассказала о выступлении на Молодёжном форуме в Сочи и исполнила хит на индийском

20 марта 2024 11:47
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Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – певица Светлана Агарвал.

Александр Стасевич, ведущий:
Вы недавно принимали участие во Всемирном форуме молодежи в Сочи. Удалось ли покорить публику?

Певица Светлана Агарвал рассказала о выступлении на Молодёжном форуме в Сочи и исполнила хит на индийском-1

Светлана Агарвал, певица:
Насколько удалось покорить публику, надо спросить у публики. По многочисленным комментариям и отзывам моих поклонников все прошло на ура.

Юрий Царев, ведущий:
Ты помогала выступить с композицией Николасу Рейне. Что это был за проект? Какое послевкусие осталось?

Певица Светлана Агарвал рассказала о выступлении на Молодёжном форуме в Сочи и исполнила хит на индийском-4

Светлана Агарвал:
У нас была совместная песня. Не только с Николасом, а с ребятами из других стран. Мы готовились к совместной песне, находясь каждый в своем уголке. И в итоге мы потом встретились в Сочи, на закрытии и познакомились уже в реальной жизни. А Николасу я помогала перевести что-то. Он не понимает русский, поэтому я немножко переводила ему на английский.

Юрий Царев:
Русский язык очень певучий. Как музыкант он смог это воспроизвести?

Певица Светлана Агарвал рассказала о выступлении на Молодёжном форуме в Сочи и исполнила хит на индийском-7

Светлана Агарвал:
Смог. Он исполнил свою часть вокальную великолепно. Профессионал есть профессионал, и неважно, на каком языке петь.

Кстати, российские организаторы пригласили меня и предложили исполнить песню на индийском языке. Мне было предложено три композиции, из которых я должна была выбрать одну. И среди них оказалась моя любимая.

Хит «Джими, ача» прямо в студии «Нового утра» в исполнении Светланы Агарвал. Смотрите видео.

# Белорусские исполнители # общество # Александр Стасевич # Юрий Царёв # Светлана Агарвал # Юлия Самусенко

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