Певица Светлана Агарвал рассказала о выступлении на Молодёжном форуме в Сочи и исполнила хит на индийском

Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – певица Светлана Агарвал. Александр Стасевич, ведущий:

Вы недавно принимали участие во Всемирном форуме молодежи в Сочи. Удалось ли покорить публику?

Светлана Агарвал, певица:

Насколько удалось покорить публику, надо спросить у публики. По многочисленным комментариям и отзывам моих поклонников все прошло на ура. Юрий Царев, ведущий:

Ты помогала выступить с композицией Николасу Рейне. Что это был за проект? Какое послевкусие осталось?

Светлана Агарвал:

У нас была совместная песня. Не только с Николасом, а с ребятами из других стран. Мы готовились к совместной песне, находясь каждый в своем уголке. И в итоге мы потом встретились в Сочи, на закрытии и познакомились уже в реальной жизни. А Николасу я помогала перевести что-то. Он не понимает русский, поэтому я немножко переводила ему на английский. Юрий Царев:

Русский язык очень певучий. Как музыкант он смог это воспроизвести?