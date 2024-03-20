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Родственники участников космического полёта прилетели в Казахстан

20 марта 2024 11:35
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Чуть больше суток остается до поистине исторического события. Уже завтра, 21 марта, наша соотечественница полетит в космос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Родственники участников космического полёта прилетели в Казахстан-1

Белоруска Марина Василевская вместе с Олегом Новицким и астронавтом Трейси Дайсон отправятся на орбиту на борту «Союза МС-25». Сейчас участники основного экипажа находятся на Байконуре, где идут последние приготовления к старту.

Родственники участников космического полёта прилетели в Казахстан-4

На плечах белорусок лежит большая ответственность, и в этот волнительный момент как никогда важна поддержка близких. Борт «Белавиа», украшенный звездами и парящими космонавтами, доставил в аэропорт Крайний, который находится неподалеку от Байконура, родственников участников экипажа.

В преддверии большого старта. Чуть больше суток остается до полета белоруски в космос.

Рейс был организован по поручению Александра Лукашенко. Поддержать наших девушек прибыли также представители молодежи, спортсмены, молодые ученые.

# Космос # общество

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