Прямой эфир

Готовим согревающий чай с перцем и молоком

22 ноября 2017 16:24
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С вами Алена Высоцкая, и сегодня я хочу поговорить о напитках, которые согревают тело, душу, дарят настроение.

Конечно, это, как правило, те напитки, которые содержат много специй.

Готовим согревающий чай с перцем и молоком-1

И один из них я хочу вам сегодня показать.

А ещё я советую вам готовить его вместе. Потому что пока готовишь, аромат раздаётся по кухне и уже создаёт настроение. А потом вместе чаевничать.

Нам понадобится чёрный чай.

Готовим согревающий чай с перцем и молоком-4

Хотя, в принципе, вы можете брать любой. Для сладости я использую кокосовый сахар – но это может быть мёд. Чуть нотку сладости, всё-таки, этому чаю придать нужно.

Использую молотый кардамон, измельчённый имбирь, корицу, чёрный перец и гвоздику.

И ещё использую молоко. 

Потому что молоко немножко смягчает, обволакивает, и у этого чая получается такой приятный, нежный, текстурированный вкус.

Итак, в кипящую воду отправляю специи.

Готовим согревающий чай с перцем и молоком-7


И вы знаете, буквально с первых секунд такой аромат разносится по кухне – просто непередаваемый. Это создаёт настроение в доме. Знаете – есть такая чудная поговорка: хорош тот дом, где пахнет едой.

Как это пахнет! Это – какая-то фантастика!

Готовим согревающий чай с перцем и молоком-10


Это – сказка моя кулинарная. Этот чай – это какой-то антидепрессант!

Отправляю сюда чай – чай не нужно долго готовить.

Готовим согревающий чай с перцем и молоком-13

Потому что нарушится технология приготовления чая. Специи дошли до кондиции нужной. Сюда же чай – и всё это аккуратно закрасили молоком.

Есть технологии, когда, наоборот – сначала молоко кипятится со специями, и только в конце – чай. Ну, здесь уж вы сами поэкспериментируйте. Главное – идея!

Всё. Чай готов. Волшебство просто.

Готовим согревающий чай с перцем и молоком-16



Как видите, создавать настроение на кухне очень просто.

Главное – не бояться экспериментировать, любить продукты, и обязательно наслаждаться самим процессом. С вами была Алена Высоцкая, выбирайте хорошие продукты, готовьте с удовольствием – приятного аппетита!

# общество # Алёна Высоцкая # Рецепты от Алены Высоцкой

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