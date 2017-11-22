Готовим согревающий чай с перцем и молоком

С вами Алена Высоцкая, и сегодня я хочу поговорить о напитках, которые согревают тело, душу, дарят настроение. Конечно, это, как правило, те напитки, которые содержат много специй.

И один из них я хочу вам сегодня показать.



А ещё я советую вам готовить его вместе. Потому что пока готовишь, аромат раздаётся по кухне и уже создаёт настроение. А потом вместе чаевничать.

Нам понадобится чёрный чай.

Хотя, в принципе, вы можете брать любой. Для сладости я использую кокосовый сахар – но это может быть мёд. Чуть нотку сладости, всё-таки, этому чаю придать нужно.



Использую молотый кардамон, измельчённый имбирь, корицу, чёрный перец и гвоздику.

И ещё использую молоко. Потому что молоко немножко смягчает, обволакивает, и у этого чая получается такой приятный, нежный, текстурированный вкус. Итак, в кипящую воду отправляю специи.



И вы знаете, буквально с первых секунд такой аромат разносится по кухне – просто непередаваемый. Это создаёт настроение в доме. Знаете – есть такая чудная поговорка: хорош тот дом, где пахнет едой.

Как это пахнет! Это – какая-то фантастика!



Это – сказка моя кулинарная. Этот чай – это какой-то антидепрессант!

Отправляю сюда чай – чай не нужно долго готовить.

Потому что нарушится технология приготовления чая. Специи дошли до кондиции нужной. Сюда же чай – и всё это аккуратно закрасили молоком.



Есть технологии, когда, наоборот – сначала молоко кипятится со специями, и только в конце – чай. Ну, здесь уж вы сами поэкспериментируйте. Главное – идея!

Всё. Чай готов. Волшебство просто.





Как видите, создавать настроение на кухне очень просто.