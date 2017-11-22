Готовим согревающий чай с перцем и молоком

С вами Алена Высоцкая, и сегодня я хочу поговорить о напитках, которые согревают тело, душу, дарят настроение.
Конечно, это, как правило, те напитки, которые содержат много специй.
С вами Алена Высоцкая, и сегодня я хочу поговорить о напитках, которые согревают тело, душу, дарят настроение.
Конечно, это, как правило, те напитки, которые содержат много специй.
И один из них я хочу вам сегодня показать.
А ещё я советую вам готовить его вместе. Потому что пока готовишь, аромат раздаётся по кухне и уже создаёт настроение. А потом вместе чаевничать.
Нам понадобится чёрный чай.
Хотя, в принципе, вы можете брать любой. Для сладости я использую кокосовый сахар – но это может быть мёд. Чуть нотку сладости, всё-таки, этому чаю придать нужно.
Использую молотый кардамон, измельчённый имбирь, корицу, чёрный перец и гвоздику.
И ещё использую молоко.
Потому что молоко немножко смягчает, обволакивает, и у этого чая получается такой приятный, нежный, текстурированный вкус.
Итак, в кипящую воду отправляю специи.
И вы знаете, буквально с первых секунд такой аромат разносится по кухне – просто непередаваемый. Это создаёт настроение в доме. Знаете – есть такая чудная поговорка: хорош тот дом, где пахнет едой.
Как это пахнет! Это – какая-то фантастика!
Это – сказка моя кулинарная. Этот чай – это какой-то антидепрессант!
Отправляю сюда чай – чай не нужно долго готовить.
Потому что нарушится технология приготовления чая. Специи дошли до кондиции нужной. Сюда же чай – и всё это аккуратно закрасили молоком.
Есть технологии, когда, наоборот – сначала молоко кипятится со специями, и только в конце – чай. Ну, здесь уж вы сами поэкспериментируйте. Главное – идея!
Всё. Чай готов. Волшебство просто.
Как видите, создавать настроение на кухне очень просто.
Главное – не бояться экспериментировать, любить продукты, и обязательно наслаждаться самим процессом. С вами была Алена Высоцкая, выбирайте хорошие продукты, готовьте с удовольствием – приятного аппетита!