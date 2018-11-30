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Современная лаборатория радиоэлектроники открылась в Минске

30 ноября 2018 06:38
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Новости Беларуси. В Минске открылась современная лаборатория радиоэлектроники. Здесь студенты смогут не только проверить свои знания, но и поэкспериментировать в области цифровой радиосвязи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Современная лаборатория радиоэлектроники открылась в Минске-1

Для будущих специалистов это хорошая возможность поработать с реальным оборудованием и наглядно изучить все разновидности сигнала.

Современная лаборатория радиоэлектроники открылась в Минске-4

Дана Подворная, студентка Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
Мы учимся отрабатывать всю полученную информацию на практике. Данная лаборатория позволяет нам это делать на макетах, на современном оборудовании.

Современная лаборатория радиоэлектроники открылась в Минске-7

Виктор Иванов, директор предприятия по созданию технических средств оборонного назначения:
Прежде всего это подготовка специалиста. Его практическое преломление в жизни наступает на предприятии. Для этого создана учебно-научно-практическая лаборатория. Наличие высокоподготовленных специалистов позволит уменьшить нам сроки на разработку, тем самым стать конкурентными на рынке средств радио- и проводной связи.

Современная лаборатория радиоэлектроники открылась в Минске-10

Практические занятия для студентов начнутся уже в феврале. Ставка сделана на подготовку квалифицированных специалистов оборонного сектора экономики.

Современная лаборатория радиоэлектроники открылась в Минске-13

# Высшее образование в Беларуси # общество # Дана Подворная # Виктор Иванов # Фотофакт

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