Современная лаборатория радиоэлектроники открылась в Минске

Новости Беларуси. В Минске открылась современная лаборатория радиоэлектроники. Здесь студенты смогут не только проверить свои знания, но и поэкспериментировать в области цифровой радиосвязи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для будущих специалистов это хорошая возможность поработать с реальным оборудованием и наглядно изучить все разновидности сигнала.

Дана Подворная, студентка Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Мы учимся отрабатывать всю полученную информацию на практике. Данная лаборатория позволяет нам это делать на макетах, на современном оборудовании.

Виктор Иванов, директор предприятия по созданию технических средств оборонного назначения:

Прежде всего это подготовка специалиста. Его практическое преломление в жизни наступает на предприятии. Для этого создана учебно-научно-практическая лаборатория. Наличие высокоподготовленных специалистов позволит уменьшить нам сроки на разработку, тем самым стать конкурентными на рынке средств радио- и проводной связи.