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В Лиозно построили экспериментальный арендный дом с электроотоплением

30 ноября 2018 06:31
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Новости Беларуси. 30 ноября в Лиозно состоится торжественная церемония ввода в эксплуатацию арендного дома с новой технологией отопления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для Беларуси это эксперимент. В восьмиквартирном доме с электрическим отоплением будут проживать специалисты, прибывшие на работу, и молодые семьи.

В Лиозно построили экспериментальный арендный дом с электроотоплением-1

В настоящее время дело остается за малым: определить специальные тарифы на электроэнергию для новоселов. Число подобных строений в Беларуси будет только расти. В ближайшие годы с вводом БелАЭС ставка в стране будет сделана на максимально широкое использование электрической энергии.

Будущее белорусской энергетики: как будет проходить электрификация страны после запуска БелАЭС

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Фотофакт

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