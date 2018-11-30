В Лиозно построили экспериментальный арендный дом с электроотоплением

Для Беларуси это эксперимент. В восьмиквартирном доме с электрическим отоплением будут проживать специалисты, прибывшие на работу, и молодые семьи.

Новости Беларуси. 30 ноября в Лиозно состоится торжественная церемония ввода в эксплуатацию арендного дома с новой технологией отопления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В настоящее время дело остается за малым: определить специальные тарифы на электроэнергию для новоселов. Число подобных строений в Беларуси будет только расти. В ближайшие годы с вводом БелАЭС ставка в стране будет сделана на максимально широкое использование электрической энергии.

Будущее белорусской энергетики: как будет проходить электрификация страны после запуска БелАЭС