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Приклеить усы, сделать лысину и подрисовать синяк… Всё о профессии гримёра кино

17 августа 2016 10:21
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Глядя на эти кадры, не сразу поймёшь, что они сделаны на съёмочной площадке нового боевика. Приклеить усы, сделать лысину и подрисовать синяк… Рядовые будни профессионального гримёра кино.

Рабочая смена длится 12 часов. За это время для создания целостного образа актёра гримёрам приходится совмещать профессию парикмахера, постижёра, мастера по маникюру и спецэффектам.

Кухня гримёров заключается не только в кисточках и в косметике. Пожалуй, только один раз каждый специалист по созданию кинообразов сам применял на себя роль актёра.

# общество # Профессии # Фотофакт # Юлия Соркина-Куница # Алёна Чернявская

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