Приклеить усы, сделать лысину и подрисовать синяк… Всё о профессии гримёра кино

Глядя на эти кадры, не сразу поймёшь, что они сделаны на съёмочной площадке нового боевика. Приклеить усы, сделать лысину и подрисовать синяк… Рядовые будни профессионального гримёра кино.

Рабочая смена длится 12 часов. За это время для создания целостного образа актёра гримёрам приходится совмещать профессию парикмахера, постижёра, мастера по маникюру и спецэффектам.

Кухня гримёров заключается не только в кисточках и в косметике. Пожалуй, только один раз каждый специалист по созданию кинообразов сам применял на себя роль актёра.