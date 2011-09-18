Совместные учения «Щит союза» начались на полигонах Гороховецкий и Ашулук в России

Впервые белорусские и российские военнослужащие отрабатывают действия единой региональной системы ПВО в интересах сухопутных войск. Серьезной подготовкой и репетицией к этим маневрам для белорусских военнослужащих стали боевые стрельбы, проведенные в рамках учений «Боевое содружество», которые прошли ранее на том же полигоне Ашулук.

Полигон Ашулук называют полевой академией ракетчиков. Участок площадью 120 на 38 километров используют для тренировки зенитно-ракетных комплексов еще со времен Советского Союза. Теперь тоже стреляют, но в компании различных интеграционных объединений. «Боевое содружество» этого года составили 2 тысячи человек личного состава из стран СНГ. 13 подразделений ПВО и воздушный щит из трех десятков боевых истребителей.

Что интересно, из всего набора участников в небо поднялись только белорусские и российские летчики. Белорусское звено МИГов сначала отстрелялось по наземным целям. Затем — провело воздушный бой в формате четыре на четыре.

Чуть позже стрелять начали уже с земли. Зенитчики показали в действии работу примерно десятка современных установок, которые представляют собой целые комплексы самого разного оборудования.

Глаза и уши ракетчиков — подразделения радиотехнических войск. Вести точные боевые действия и с земли и с воздуха без их поддержки практически невозможно. Так что любой командный пункт учебного центра боевого применения буквально окружен «зарослями» антенных устройств.

Александр в этот день прошел боевое крещение в качестве оператора самоходной огневой установки комплекса «Бук». Задача белорусского рядового-срочника, условно говоря, «словить» цель. Судя по выстрелам, все получилось.

Александр Тарасов, рядовой срочной службы Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Мишени — ракеты, которые летают, очень быстро летают. Их поймать — моя задача. Это в первый раз, и для меня это было ново, тем не менее, все прошло удачно.

Всего из Беларуси в Астраханскую область к этому моменту прибыло три эшелона с военной техникой. А вообще наши войска проходят практику стрельб на Ашулуке уже полтора десятка лет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Юрий Жадобин, министр обороны Республики Беларусь:

Это очень хорошая практика для органов управления и войск. А у нас принимали участие 4 бригады, 2 оперативно-тактических командования и одна авиационно-истребительная база.

Продемонстрировали на полигоне и новинки вооружений. Эффектно прошла демонстрация новейшего зенитно-ракетного комплекса С-400 – «Триумф». Российская военная система может вести бой даже в ближнем космосе. Для наглядности в этот день ей пришлось «брать» малые и средние высоты.

Анатолий Сердюков, министр обороны Российской Федерации:

Зенитно-ракетная система С-400 «Триумф» в рамках учения «Боевое содружество» применялась впервые. Результаты очень высокие. На самом деле, все здесь сидящие министры довольны результатами.

Наравне с ядерным оружием, эффективная система противовоздушной обороны — это самый мощной фактор сдерживания. Поэтому во всем мире ПВО играет особую роль. Правда, в одиночку такую защиту наладить очень сложно. Как и любую систему противодействия. К концу недели стартовало уже другое, белорусско-российское учение — «Щит союза». Сразу на двух полигонах — Ашулук и Гороховецкий, между ними, к слову, полторы тысячи километров. Активная фаза сейчас только набирает обороты. Свои каналы уже наладили связисты.

Участник учения «Щит союза-2011»:

На этих учениях уже закрывали каналы с узлами, находящимися на полигоне Ашулук, и с российскими узлами, находящимися на Гороховецком полигоне.

Всего в этих маневрах задействуют 200 единиц боевой техники, в том числе около сотни танков. Участвуют 12 тысяч военных, половина из них — белорусский контингент. Есть среди них и курсанты Военной академии Беларуси и военного факультета БГУИР. Для этих ребят такие маневры в какой-то степени государственный экзамен.