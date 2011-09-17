Гомель празднует свой 869-й День рождения

Торжества по этому случаю развернулись на 20 концертных площадках. В качестве одного из подарков гомельчане получили реконструированный мост через реку Сож.

Свой День рождения Гомель отмечает в ритме карнавала.

Тон празднику задал начавшийся накануне грандиозный хореографический фестиваль «Сожскі карагод».

И если последние два дня танцевали в основном профессионалы, то сегодня к ним присоединился, кажется, весь город.

Танец вырвался из концертных залов и наполнил площади и улицы города. Карнавал с самого утра завладел культурной столицей Беларуси и Содружества.

Евгений Боровиков:

Очень хорошо, весело, счастливо. Даже погода отреагировала и солнышко выглянуло.

Еще один неотъемлемый персонаж любого карнавал – паяц. На весь день акробатам, клоунам и мимам на откуп отдали целую площадь.

Первый в стране фестиваль циркового искусства собрал как любителей, так и дипломантов Конкурса Никулина и обладателей золотой короны мирового циркового фестиваля, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Мария Кузнецова, участник I Белорусского фестиваля любителей циркового искусства:

Наша мечта была, чтобы в Беларуси был фестиваль. Чтобы к нам люди приезжали и видели наше цирковое искусство, потому что оно достойно мирового уровня.

Праздник Гомеля запомнится жителям, по меньшей мере, 16 стран мира. Лучшие бально-спортивные пары со всей Европы вышли на паркет уже завоевавшего авторитет в мировых танцах турнира «Золотая рысь».

Симоне Савьина и Кьяра Брузаспетто, участники турнира по бально-спортивным танцам «Золотая рысь» (Италия):

Это очень важный конкурс, много хороших пар. Отличный судейский состав. Что касается атмосферы праздника, то он через стены сюда во дворец проникает. Чувствуется. Да и люди все такие открытые, очень нравится.

Таким был карнавальный день, впереди же – карнавальная ночь.

Вместе с сумерками в город над Сожем придет еще один фестиваль. Лучшие театры огня из Беларуси и Украины представят свои пламенные программы прямо над водами древней реки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Завершится праздник грандиозным фейерверком – залпы будут даны одновременно во всех частях города.