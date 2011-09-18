При МГЛУ открылся Институт Конфуция

Парламентская делегация КНР приняла участие в торжественной церемонии открытия Института имени Конфуция при лингвистическом университете.

Институт будет работать под патронажем китайской стороны и станет центром востоковедения. Здесь будут готовить высококвалифицированных специалистов в области китайской филологии и разрабатывать учебно-методические комплексы.

Наталья Баранова, ректор Минского государственного лингвистического университета:

Китайская сторона, увидев наш университет, познакомившись с нашими специалистами, предложила нам заключить в декабре дополнительный договор и доверить нам подготовку китайских специалистов, которые изучают в Китае язык русский как иностранный.

Сюй Линь, генеральный секретарь Главного управления Институтов Конфуция:

Создание Института Конфуция — это как создание моста между Беларусью и Китаем. И это обязательно будет способствовать развитию традиционной дружбы. Для наших преподавателей которые приедут к вам преподавать китайский язык, это тоже полезно. Они могут глубже узнать культуру Беларуси и белорусского народа. А студенческий обмен еще более усилит взаимопонимание народов двух стран.

Это уже второй в нашей стране восточный центр. В 2007 году начал работу Институт китаеведения имени Конфуция на базе Белгосуниверситета. Всего же в мире действуют 322 института и 396 классов Конфуция в 96 странах.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:

Есть заинтересованность в регионах — я думаю, что мы будем открывать классы Конфуция и Гродно и в Витебске. В университетах есть уже кафедры соответствующие, которые заинтересованы, и есть уже соответствующие специалисты. Поэтому мы надеемся на помощь и поддержку методических структур в Китае.

И сегодня китайские гости примут участие в церемонии закладки первого камня гостиницы «Пекин», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».