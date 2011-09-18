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Воспоминания друзей, соседей и коллег Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева

18 сентября 2011 08:01
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На первых слушаниях обвиняемые признали свою вину частично. Однако, многие нюансы процесса остались за кадром в буквальном смысле. Один из потерпевших выступил против фото- и видеосъемки, и всех операторов просят покинуть зал суда. Нехорошее совпадение: прекратить съемку нас просили практически везде, едва речь заходила о Ковалеве и Коновалове. На их малой Родине, в Витебске, многие соседи и слышать не желают о таких жильцах. Район — типичный для городской окраины. Серые пятиэтажки, частный сектор и настороженные старожилы. Которые искренне верили, что все и про всех знают.

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# общество # Теракт в минском метро 11 апреля

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