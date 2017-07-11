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Совместную антитеррористическую тренировку проводит белорусский и китайский спецназ в Минске

11 июля 2017 11:52
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Новости Беларуси. В Беларусь приехали офицеры из Китая, командиры подразделений. В течение недели спецназовцы двух стран будут обмениваться опытом и проведут целый ряд операций. Отработают действия по задержанию особо опасных преступников, пресечению деятельности банд-формирований, навыки в тактической стрельбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совместную антитеррористическую тренировку проводит белорусский и китайский спецназ в Минске-1

Юрий Караев, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками Республики Беларусь:
Вместе с обменом по наработкам тактическим, огневым, конечно же, будет живое общение, во время которого военнослужащие друг друга узнают. Они – для себя, мы – для себя сделаем какие-то новые открытия в тех или иных тактических способах борьбы с терроризмом.

«Единый щит-2017» – первая совместная тренировка белорусских и китайских спецназовцев. На заключительном этапе бойцы проведут комплексное занятие на полигоне.

# общество # Военные учения # Фотофакт # Юрий Караев

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