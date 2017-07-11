Всемирный день шоколада отмечают 11 июля

Вполне себе шоколадной страной можно назвать и Беларусь. Десятки видов продукта в различных вариациях – от молочного до горького – выпускают в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные фабрики сохранили еще советские традиции изготовления шоколада, а технологии – уже передовые.

Белорусская плитка славится своим непременно высоким качеством и изысканным вкусом. Ассортимент постоянно расширяется, разрабатываются новые составы. Не так давно в стране появился шоколад без сахара – под брендом «Президент» – продукт для настоящих ценителей. Его с удовольствием увозят с собой туристы. По вкусу он и белорусскому покупателю.

Ну а 11 июля в честь праздника без мучений совести побаловать себя плиткой сладкого лакомства разрешается не только сладкоежкам.