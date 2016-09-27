Совместная молитва евреев Израиля, США, Канады и Беларуси прошла в Гродненской области

Новости Беларуси. Сотни гостей из Израиля, США и Канады 27 сентября прибыли в Гродненскую область. Они почтили память создателя второй по значимости после Торы книги для иудеев.

Совместная молитва прошла у могилы духовного лидера – Раввина Хафеца Хаима. Он похоронен в городском поселке Радунь. Это место в 19 — 20 веках было самым известным в Восточной Европе духовным центром евреев. Их потомки сегодня также частые гости в Беларуси.

Нашу страну и Израиль объединяют не только узы дружбы, но и историческое прошлое. Сегодня нет и визовых преград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нетанель Мамо, паломник (Израиль):

Приехать в Беларусь теперь стало намного проще. Еще в прошлом году нельзя было въезжать без визы, а в этом году процедура пересечения границы значительно упростилась. И очень приятно, что местные жители с большим радушием принимают гостей.