Прямой эфир

В Беларуси на срочную военную службу отправят около 10 тыс. человек

23 апреля 2026 14:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Торжественная отправка в Вооруженные Силы минчан, призванных для прохождения срочной военной службы, прошла сегодня, 23 апреля, во всех районах столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси на срочную военную службу отправят около 10 тыс. человек-2

Сейчас недобора призывников в армии нет. На службу отбирают самых мотивированных и здоровых молодых людей. Сегодня вместе с ними в музейно-парковом комплексе «Победа» этот ответственный момент разделили родственники и близкие. Во все времена в нашей стране защитники Отечества пользовались особым уважением, в истории белорусского государства много примеров воинской славы, доблести и мужества, смелости и отваги наших солдат и офицеров.

В Беларуси на срочную военную службу отправят около 10 тыс. человек-4

Захар Далинин, новобранец:
Я это решение принял сам, всегда был за службу, считаю, что отслужить надо всем.

В Беларуси на срочную военную службу отправят около 10 тыс. человек-6

Алексей Колыванов, военный комиссар Минска:
Отношение молодых людей к службе в армии поменялось кардинально. Мы говорим о том, что у нас независимая, суверенная страна и, являясь потомками воинов-победителей, сегодня молодежь с уверенностью и спокойствием идет служить в Вооруженные Силы несмотря на то, что творится у наших границ.

Всего на комплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований планируется направить около 10 тысяч человек. Для прохождения службы в резерве в этот же период планируется направить около 600 человек. Военную присягу новобранцы примут 23 мая.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Алексей Колыванов

Другие новости рубрики

Все новости
В Палате представителей прошла встреча с делегацией ПАРЛАТИНО
23 апреля 2026 13:54

В Палате представителей прошла встреча с делегацией ПАРЛАТИНО

Александр Лукашенко проинспектировал ход посевной кампании в Минской области
23 апреля 2026 13:46

Александр Лукашенко проинспектировал ход посевной кампании в Минской области

В Беларуси идет сезон лесовосстановления! Побывали в Березинском лесхозе и посмотрели, как выращивают саженцы
23 апреля 2026 13:41

В Беларуси идет сезон лесовосстановления! Побывали в Березинском лесхозе и посмотрели, как выращивают саженцы