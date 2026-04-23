В Беларуси на срочную военную службу отправят около 10 тыс. человек

Торжественная отправка в Вооруженные Силы минчан, призванных для прохождения срочной военной службы, прошла сегодня, 23 апреля, во всех районах столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас недобора призывников в армии нет. На службу отбирают самых мотивированных и здоровых молодых людей. Сегодня вместе с ними в музейно-парковом комплексе «Победа» этот ответственный момент разделили родственники и близкие. Во все времена в нашей стране защитники Отечества пользовались особым уважением, в истории белорусского государства много примеров воинской славы, доблести и мужества, смелости и отваги наших солдат и офицеров.

Захар Далинин, новобранец: Я это решение принял сам, всегда был за службу, считаю, что отслужить надо всем.

Алексей Колыванов, военный комиссар Минска:

Отношение молодых людей к службе в армии поменялось кардинально. Мы говорим о том, что у нас независимая, суверенная страна и, являясь потомками воинов-победителей, сегодня молодежь с уверенностью и спокойствием идет служить в Вооруженные Силы несмотря на то, что творится у наших границ.

Всего на комплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований планируется направить около 10 тысяч человек. Для прохождения службы в резерве в этот же период планируется направить около 600 человек. Военную присягу новобранцы примут 23 мая.