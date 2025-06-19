Вопрос в одном. Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским

Российский лидер Владимир Путин заявил, что не исключает встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но усомнился в его легитимности. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что юридическая сила решений важнее пропагандистских оценок. По мнению Путина, если президент считается незаконным, это ставит под сомнение всю структуру власти. Он также добавил, что готов к проведению переговоров, но только если речь идет о финальной стадии процесса урегулирования и документы будут подписываться человеком, чьи полномочия не вызывают сомнений.