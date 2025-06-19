Павел Дуров составил завещание на фоне рисков своей работы

Павел Дуров рассказал, что составил завещание, объяснив риски, которые связаны с его работой по защите свобод. Об этом пишет РИА Новости.

Он хочет, чтобы дети не зависели от состояния и получили к нему доступ только через 30 лет.

Основатель Telegram заявил, что стремится сохранить ценности своей компании и защитить свою семью.

По его словам, у него шесть официальных детей и более сотни биологических – благодаря донорству. Однако он подчеркнул, что нет никакой разницы в том, какие дети были зачаты естественным путем, а какие родились в результате донорства, все они будут обладать одинаковыми правами.

Его сын недавно появился на свет в Дубае, но он не смог присутствовать на родах из-за запрета на выезд из Франции – в этой стране ему грозят уголовные обвинения.

Дуров также сообщил, что отказался выполнить требование французских властей заблокировать румынскую оппозицию в Telegram перед выборами в Румынии.