Совет Республики проведёт единый день приёма в Могилёвский области. Когда это будет и куда приходить с вопросами?

Новости Беларуси. Взаимодействие представителей власти и жителей страны – залог успешного решения общих задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Члены Совета Республики открыты для общения: проводятся прямые телефонные линии, личные приемы граждан, рассматриваются обращения, проводятся встречи с трудовыми коллективами.

Люди должны иметь возможность записаться и попасть на прием к руководителю любого уровня. На это ориентирует коллег председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Очередная возможность встретиться с сенаторами и найти ответы на вопросы, которые не получилось решить на местном уровне, представится жителям Могилевской области уже 27 апреля. Члены Совета Республики проведут там единый день приема граждан.

Традиционно людей ждут в исполкомах.