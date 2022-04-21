Совет Республики проведёт единый день приёма в Могилёвский области. Когда это будет и куда приходить с вопросами?

Новости Беларуси. Взаимодействие представителей власти и жителей страны – залог успешного решения общих задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Взаимодействие представителей власти и жителей страны – залог успешного решения общих задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Члены Совета Республики открыты для общения: проводятся прямые телефонные линии, личные приемы граждан, рассматриваются обращения, проводятся встречи с трудовыми коллективами.
Люди должны иметь возможность записаться и попасть на прием к руководителю любого уровня. На это ориентирует коллег председатель Совета Республики Наталья Кочанова.
Очередная возможность встретиться с сенаторами и найти ответы на вопросы, которые не получилось решить на местном уровне, представится жителям Могилевской области уже 27 апреля. Члены Совета Республики проведут там единый день приема граждан.
Традиционно людей ждут в исполкомах.
Напомним, в марте такие встречи состоялись в Гомельской области. Наталья Кочанова приняла несколько десятков человек в Светлогорском районе. И сообщила, что такая практика будет продолжена. Так как помимо ощутимого эффекта для обратившихся за помощью, это стало серьезным подспорьем для нормотворческой деятельности.