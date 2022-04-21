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Совет Республики проведёт единый день приёма в Могилёвский области. Когда это будет и куда приходить с вопросами?

21 апреля 2022 06:36
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Новости Беларуси. Взаимодействие представителей власти и жителей страны – залог успешного решения общих задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совет Республики проведёт единый день приёма в Могилёвский области. Когда это будет и куда приходить с вопросами?-1

Члены Совета Республики открыты для общения: проводятся прямые телефонные линии, личные приемы граждан, рассматриваются обращения, проводятся встречи с трудовыми коллективами.

Совет Республики проведёт единый день приёма в Могилёвский области. Когда это будет и куда приходить с вопросами?-4

Люди должны иметь возможность записаться и попасть на прием к руководителю любого уровня. На это ориентирует коллег председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Совет Республики проведёт единый день приёма в Могилёвский области. Когда это будет и куда приходить с вопросами?-7

Очередная возможность встретиться с сенаторами и найти ответы на вопросы, которые не получилось решить на местном уровне, представится жителям Могилевской области уже 27 апреля. Члены Совета Республики проведут там единый день приема граждан.

Совет Республики проведёт единый день приёма в Могилёвский области. Когда это будет и куда приходить с вопросами?-10

Традиционно людей ждут в исполкомах.

Совет Республики проведёт единый день приёма в Могилёвский области. Когда это будет и куда приходить с вопросами?-13

Напомним, в марте такие встречи состоялись в Гомельской области. Наталья Кочанова приняла несколько десятков человек в Светлогорском районе. И сообщила, что такая практика будет продолжена. Так как помимо ощутимого эффекта для обратившихся за помощью, это стало серьезным подспорьем для нормотворческой деятельности.

# Прием граждан # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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