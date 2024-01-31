Совет Палаты представителей утвердил план международного парламентского сотрудничества на 2024-й

Совет Палаты представителей утвердил план международного парламентского сотрудничества на 2024 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До окончания работы нынешнего созыва остается немного времени, но депутаты постараются завершить все задуманное. Строят и планы на будущее, чтобы подготовить для своих преемников хороший задел на перспективу.

Так, 31 января депутаты утвердили план межпарламентского сотрудничества. В фокусе внимания – углубление взаимодействия по линии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, Межпарламентской ассамблеи СНГ и ОДКБ. Продолжится и работа по реализации договоренностей с Китаем, Индонезией, Вьетнамом, которые были приняты в 2023-м.

Еще одно направление работы депутатского корпуса – укрепление отношений с коллегами из западных стран, которые дружественно настроены к Беларуси. Таких сегодня немало. В феврале наша делегация планирует принять участие в 23-м заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене.