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В МГЛУ иностранные студенты получили дипломы о высшем образовании

31 января 2024 09:24
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Дипломы о высшем образовании вручили на иностранном отделении переводческого факультета Минского лингвистического университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В МГЛУ иностранные студенты получили дипломы о высшем образовании-1

Еще вчера 45 ребят из разных стран были студентами, сдавали экзамены. Теперь они дипломированные специалисты по межкультурным коммуникациям, переводчики-референты. Многие из зарубежных выпускников планируют остаться в Беларуси.

В МГЛУ иностранные студенты получили дипломы о высшем образовании-4

Ван Цзыюй, выпускница переводческого факультета МГЛУ (Китай):
В Китае есть сейчас «Один пояс – один путь», и благодаря этому между вузами есть много программ обучения. Поэтому я решила приехать сюда и учиться.

В МГЛУ иностранные студенты получили дипломы о высшем образовании-7

Ауки Агуалонго, выпускник переводческого факультета МГЛУ (Эквадор):
В будущем буду продолжать на магистратуре также в этом университете, потому что здесь есть такое хорошее образование. Мне нравится изучать языки. Я в течение трех лет изучал в академии английский язык, а потом начал изучать русский язык.

В МГЛУ иностранные студенты получили дипломы о высшем образовании-10

Ирина Рябцевич, декан переводческого факультета МГЛУ:
Большая часть этих студентов приехала к нам из Туркменистана, Китая, есть также у нас студенты из Эквадора, Ирана, Ирака и Российской Федерации.

Минский государственный лингвистический университет – крупнейший образовательный центр. Около тысячи иностранцев более чем из 60 стран называют его своей альма-матер.

# Выпускной # общество # Ирина Рябцевич

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