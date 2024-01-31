В МГЛУ иностранные студенты получили дипломы о высшем образовании

Дипломы о высшем образовании вручили на иностранном отделении переводческого факультета Минского лингвистического университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще вчера 45 ребят из разных стран были студентами, сдавали экзамены. Теперь они дипломированные специалисты по межкультурным коммуникациям, переводчики-референты. Многие из зарубежных выпускников планируют остаться в Беларуси.

Ван Цзыюй, выпускница переводческого факультета МГЛУ (Китай) : В Китае есть сейчас «Один пояс – один путь», и благодаря этому между вузами есть много программ обучения. Поэтому я решила приехать сюда и учиться.

Ауки Агуалонго, выпускник переводческого факультета МГЛУ (Эквадор): В будущем буду продолжать на магистратуре также в этом университете, потому что здесь есть такое хорошее образование. Мне нравится изучать языки. Я в течение трех лет изучал в академии английский язык, а потом начал изучать русский язык.

Ирина Рябцевич, декан переводческого факультета МГЛУ:

Большая часть этих студентов приехала к нам из Туркменистана, Китая, есть также у нас студенты из Эквадора, Ирана, Ирака и Российской Федерации.

Минский государственный лингвистический университет – крупнейший образовательный центр. Около тысячи иностранцев более чем из 60 стран называют его своей альма-матер.